Intelligence artificielle : ByteDance abandonne NVIDIA et se tourne vers Huawei

Selon des informations révélées par Reuters, ByteDance, la société mère de TikTok, envisagerait de former un nouveau modèle d’intelligence artificielle (IA). Pour cela, elle utiliserait des puces développées par Huawei, une autre entreprise chinoise. Cette décision aurait été confirmée par trois sources anonymes. Une quatrième source, bien qu’incapable de confirmer l’usage de puces Huawei, a affirmé qu’un modèle d’IA est bel et bien en cours de développement chez ByteDance.

Un changement de fournisseur après les restrictions américaines

Jusqu’à récemment, ByteDance se servait de puces NVIDIA, en particulier les modèles H20, spécialement conçus pour le marché chinois. Ces puces permettaient à l’entreprise de contourner les restrictions imposées par le gouvernement américain en 2022. Ces restrictions visaient à limiter l’accès de la Chine à certaines technologies avancées pour ralentir le développement technologique du pays.

Mais ByteDance semble désormais vouloir réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs occidentaux. Elle aurait commandé cette année 100 000 puces Ascend 910B de Huawei. Cependant, elle n’en aurait reçu que 30 000 à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Les Ascend 910B seraient plus performantes que les puces NVIDIA A100 en matière d’efficacité et de puissance de calcul.

Huawei, le nouvel allié stratégique de ByteDance ?

Si ByteDance se tourne vers Huawei, c’est pour bénéficier de son expertise et de ses puces. Le choix de Huawei est aussi stratégique. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine incitent de plus en plus d’entreprises chinoises à chercher des alternatives locales. Cette transition vers les technologies chinoises permet à ByteDance de renforcer sa résilience face à de potentielles nouvelles sanctions américaines.

Malgré l’absence de confirmation, cette information s’inscrit dans une tendance plus large d’autonomie technologique pour les entreprises chinoises. Le marché des semi-conducteurs, dominé par des géants comme NVIDIA, se voit progressivement contesté par des acteurs locaux comme Huawei.

Vers une réduction de la dépendance aux technologies américaines

Le choix de ByteDance de se détourner de NVIDIA montre que les entreprises chinoises cherchent activement à se détacher de leur dépendance vis-à-vis des produits américains. Cette nouvelle stratégie pourrait redéfinir le paysage technologique en Chine et donner plus de poids à des acteurs nationaux comme Huawei. Quant à ByteDance, cette décision pourrait lui permettre de poursuivre ses projets d’IA tout en se conformant aux restrictions internationales.