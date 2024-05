Z-emotion à VivaTech 2024 : Révolution Mode 3D – Une avance technologique époustouflante pour votre succès

Z-emotion, le prestigieux fournisseur de moteur de conception et de simulation de vêtements 3D, fait un pas de géant dans le domaine de la mode et du commerce électronique. Avec une technologie de pointe combinant graphiques 3D et intelligence artificielle, l’entreprise offre des solutions digitales complètes. Elle a déjà fait ses preuves auprès de marques mondialement reconnues telles que Louis Vuitton et Nike ainsi que de géants de l’entertainment comme EA, LG et SK Telecom.

L’innovation qui révolutionne l’industrie de la mode

Au salon VivaTech 2024, Z-emotion présentera une solution de mode 3D de pointe, boostée par l’intelligence artificielle. La technologie existante de Z-emotion, basée sur des graphiques 3D informatiques de pointe, brille par ses performances en matière de conception et de simulation. Néanmoins, elle rencontre des défis pour fournir des services en temps réel sur les plateformes web en raison de la taille considérable des fichiers graphiques. Entre en scène leur nouvelle solution de mode basée sur l’IA/ML, conçue pour fournir des résultats beaucoup plus rapides et précis sur toutes les plateformes en ligne.

Après une démonstration réussie avec Louis Vuitton lors du VivaTech 2023, Z-emotion s’alliera à nouveau avec une entité mondiale de renom pour une démonstration cette année. Cette solution de mode AI est non seulement prometteuse pour le monde de la mode et du e-commerce, mais aussi pour l’industrie du gaming et divers autres domaines de contenu digital.

Un avantage indéniable

L’avantage compétitif de Z-emotion ne se limite pas à l’innovation technologique. Au cœur de la technologie IA se trouve le volume et le calibre des ensembles de données que vous possédez. La sécurité des données synthétiques 3D de haute qualité, en particulier gratuites, est extrêmement difficile. Z-emotion a innové en perfectionnant sa propre technologie capable de générer des données de conception et de simulation de vêtements 3D de premier plan.

Que ce soit en termes de matériaux de tissu, de couleur, de dimensions ou de style, Z-emotion peut produire une infinité de jeux de données de vêtements. Seules une poignée d’entreprises à travers le monde peuvent se vanter de disposer de solutions de mode 3D propriétaires. Avec ses capacités de simulation 3D nettement supérieures, Z-emotion se distingue en créant une solution de mode AI unique et acquiert ainsi un avantage concurrentiel.

Préparez-vous à découvrir une révolution dans le monde de la mode et du content digital avec Z-emotion. Que vous soyez un passionné de technologie, un mordu de la mode ou que vous exploriez simplement les possibilités infinies offertes par le digital, cette innovation vaut le détour. N’hésitez pas à partager vos impressions et à réagir à cette avancée technologique inédite.