Fliption à VivaTech 2024 : Révolution de l’IA dans le recrutement des modèles, une aubaine pour les marques

VivaTech 2024, l’un des plus grands événements technologiques en Europe, se tiendra à Paris du 22 au 25 mai 2024. Cet événement rassemble des startups, des leaders technologiques, des grandes entreprises et des investisseurs pour discuter et présenter les dernières innovations technologiques.

Fliption, qui fait partie des start-up innovantes, utilise l’intelligence artificielle pour révolutionner le processus de recrutement des modèles, ciblant spécifiquement les marques de mode, de beauté et de bijoux. Avec son nouveau service de synthèse de visage, Fliption promet ainsi de soulager les marques du fardeau de la constance du modèle, ce qui est crucial à chaque lancement de produit.

La magie de Fliption

Avec sa technologie révolutionnaire d’intelligence artificielle, Fliption génère des visages qui correspondent à l’ambiance recherchée par une marque. Ensuite, on synthétise ces visages et on les applique sur le visage du modèle. Cela offre une continuité visuelle, quel que soit le modèle utilisé.

Les services de Fliption comprennent notamment l’IA pour la génération de visage virtuel. Cette technologie permet aux marques de créer un visage de modèle virtuel correspondant à leur humeur souhaitée. De plus, avec la technologie Face Swap AI, Fliption offre aux marques la possibilité de conserver un visage uniforme, quel que soit le modèle utilisé.

Les avantages du produit

L’approche de Fliption offre de nombreux avantages. En effet, Fliption peut utiliser son IA pour la synthèse de visages à la fois sur les photos et les vidéos, ce qui la rend applicable aux contenus de courte durée. De plus, ces contenus peuvent facilement être diffusés sur les réseaux sociaux. En outre, seul une photo est nécessaire pour la synthèse du visage, et le processus ne prend qu’environ cinq secondes, ce qui est extrêmement rapide.

Des études de cas réelles montrent que de nombreux clients ont économisé entre 1 700 et 4 500 $. Ces économies ont été réalisées chaque fois qu’ils ont créé du contenu marketing en utilisant l’IA de Fliption.

En résumé, Fliption propose une solution innovante et rentable pour aider les marques à créer du contenu à l’image de leur marque. Cette solution permet de le faire en toute simplicité et rapidité. Que vous soyez une marque établie ou une jeune start-up, Fliption pourrait être l’outil dont vous avez besoin. Il peut faire passer votre contenu au niveau supérieur.