iPhone et la 5G : quels modèles sont compatibles ?

La 5G est de plus en plus populaire, et les utilisateurs d’iPhone n’en sont pas épargnés. Il s’agit d’une norme de réseau de téléphone mobile qui offre des débits plus importants et une latence réduite par rapport à son prédécesseur, le 4G. Ce réseau étant encore assez récent, d’anciens modèles de téléphones, dont les iPhone, ne sont pas compatibles.

Est-ce que les iPhone 14 ont la 5G?

La gamme de iPhone 14 est composée de quatre modèles distincts. Tout d’abord, le iPhone 14 classique, caractérisé par une capacité de stockage allant de 128Go à 512Go, et un écran de 6,1 pouces.

L’iPhone 14 plus, pour sa part, possède un écran de 6,7 pouces et une capacité de stockage identique au 14 standard. Ces deux modèles sont disponibles en minuit, en lumière stellaire, en bleu, en jaune et en mauve.

En ce qui concerne le iPhone 14 Pro, celui-ci possède un écran OLED de 6,1 pouces avec une mémoire allant de 128Go à 1To. Disponible en noir sidéral, en argent, en or et rn violet intense, ce modèle possède une face avant en céramique Shield, un dos en verre mat texturé et un design en acier inoxydable. Enfin, le modèle 14 Pro Max, qui possède un écran de 6,7 pouces et les mêmes capacités de stockage et les mêmes couleurs que le modèle précédent.

Le réseau 5G a commencé à être lancé en 2019 par la Corée du Sud. Ainsi, sortis en septembre 2022, il est évident que les iPhones 14 ont accès à la 5G.

Quid de l’iPhone 13 ?

Les iPhone 13, grâce au modem Snapdragon X60, qui accompagne le SoC A15 Bionic, peuvent tous se connecter aux réseaux 5G. Il existe, entre autres, quatre modèles de iPhone 13 : le modèle standard, le mini, le pro et le pro max.

Il est à noter que les modèles de iPhone 13 ont certaines similarités. En effet, ils ont tous un design carré similaire, des écrans OLED et une caméra frontale. A tout cela s’ajoutent une puce A15, le logiciel iOS 15 et, bien évidemment, la connexion 5G.

Pour leur part, les modèles Pro et Pro Max ont une capacité de stockage allant de 128Go à 1To, et sont disponibles avec des finitions en bleu alpin, en vert alpin, en graphite, en or et en argent. Les modèles Mini et standard, eux, ont une mémoire de 128Go à 512Go, et sont disponibles en six couleurs.

Quel iPhone 12 fonctionne avec la 5G?

Les iPhone 12 sont sortis en octobre 2020. Les différents modèles de cette gamme ont dès lors accès au réseau 5G, et sont ainsi les premiers iPhones à bénéficier de ce dernier. En effet, les modèles antérieurs ne prennent pas encore en charge ce réseau.

Toutefois, il est important de noter que pour pouvoir utiliser la 5G sur les iPhone 12, une mise à jour de l’iOS est nécessaire. En effet, à l’origine, Apple n’avait pas ouvert son réseau à cette connexion ultrarapide. Ainsi, si votre iPhone 12 n’est pas encore à jour et n’est pas sous l’iOS 14.3, vous ne verrez pas le logo de la 5G s’afficher, et cela, même si votre opérateur prend cette dernière en charge.

Il est à noter qu’il existe quatre modèles de iPhone 12 disponibles jusqu’alors. Tous ces modèles, une fois la mise à jour effectuée, peuvent utiliser le réseau 5G. Ainsi, que vous ayez un iPhone 12, un iPhone 12 mini, un modèle pro ou un modèle pro max, vous pouvez utiliser le réseau 5G dans les zones où celui-ci est pris en charge par votre opérateur.

Il est important de rappeler que les modèles antérieurs à l’iPhone 12 n’ont pas la 5G. Cependant, le réseau 5G n’est pas toujours le réseau par défaut des modèles qui le prennent en charge. En effet, il peut encore être nécessaire de l’activer avant de pouvoir l’utiliser.

Pour pouvoir utiliser la 5G, il faut avant tout que votre opérateur prenne en charge le réseau. Autrement, vous ne pourrez pas en bénéficier. Ensuite, vous devez vous retrouver dans une zone où la 5G est opérationnelle. C’est uniquement après avoir réuni ces conditions que vous pouvez être sûr que vous pouvez recourir à la 5G.

Toutefois, assurez-vous d’avoir un forfait mobile adéquat à la 5G. Ensuite, lorsque vous vous trouvez dans une zone donnée, la 5G peut facilement s’afficher en haut de l’écran de votre téléphone. Il est cependant à noter que ce réseau n’est pas encore disponible dans certains pays et régions. Par conséquent, même si votre opérateur le prend en charge, il se peut que vous ne puissiez pas l’utiliser.

En fonction de votre opérateur, le symbole du réseau 5G de votre iPhone peut varier. Ainsi, vous pouvez voir afficher 5G+, 5G UW ou encore 5G UC, mais dans tous les cas, votre iPhone peut se connecter à internet par l’intermédiaire de ces réseaux. D’ailleurs, si votre opérateur prend en charge la fréquence 5G supérieure, vous pouvez également bénéficier de cette dernière.

A savoir

Cependant, dans certains cas, l’icône de la 5G ne s’affiche pas par défaut. Les raisons en sont multiples. Cela peut provenir du fait que votre opérateur ne prend pas encore en charge le réseau 5G. Cependant, le problème peut aussi provenir de votre situation géographique. En effet, le réseau 5G n’est pas encore disponible dans tous les pays. Ainsi, avant de vous allarmer du fait que vous ne le captez pas, renseignez-vous sur les zones où celui-ci est disponible.

Si votre iPhone et votre opérateur prennent en charge le réseau 5G, et que vous êtes dans une zone où celui-ci est opérationnel, mais qu’il persiste à ne pas fonctionner, il se peut que le problème vienne d’un problème de réglage.

Pour cela, il suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone, puis ans les données cellulaires, dans les options ou réglages, puis dans données mobiles, et dans options. Ensuite, cliquez sur la puce dont vous souhaitez modifier les options.

Vous pouvez ainsi sélectionner le reseau 5G afin de faire en sorte qu’il soit le réseau par défaut de votre téléphone. Vous pouvez aussi modifier ce réglage lorsque vous souhaitez n’utiliser le réseau 5G qu’occasionnellement.