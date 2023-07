Sony WF-1000XM5 : Expérience Sonore Immersive Garantie !

Sony relève la barre encore plus haut avec le lancement de ses nouveaux écouteurs sans fil, les WF-1000XM5. Ils font partie de la série primée 1000X et promettent une qualité sonore inégalée, une réduction de bruit impressionnante et une expérience d’écoute immersive.

Des écouteurs haut de gamme pour une expérience musicale incomparable

Nouveaux arrivants dans la série primée 1000X, les WF-1000XM5 se présentent comme les écouteurs sans fil offrant la meilleure réduction de bruit et la meilleure qualité d’appels jamais proposées par Sony. Avec la technologie de pointe qu’ils embarquent, vous vous retrouvez seul avec votre musique, loin de toutes distractions extérieures.

Pour accompagner le lancement de ces bijoux technologiques, Sony a fait appel à l’artiste, auteur-compositeur et acteur Miguel. Celui-ci a mis en avant la qualité sonore surprenante des écouteurs et a particulièrement apprécié la réduction de bruit efficace.

Des technologies de pointe pour une performance sonore supérieure

Au coeur des WF-1000XM5, on trouve le nouveau diaphragme Dynamic Driver X, spécialement conçu pour reproduire une large gamme de fréquences. Couplée à des processeurs et des micros performants, cette technologie permet une immersion totale dans le son, comme si vous étiez en studio.

En plus de cela, Sony a intégré trois micros sur chaque écouteur. Ces micros à rétroaction sont capables de capturer et d’annuler les bruits ambiants pour une clarté sonore exceptionnelle. A cela s’ajoute le nouvel Processeur V2 de Sony qui permet d’adapter la réduction de bruit en fonction des différents environnements.

WF-1000XM5 un design élégant pensé pour le confort

Les WF-1000XM5 ont été conçus pour être agréables à porter, grâce à leur texture lisse et leur finition haut de gamme. Avec leur taille réduite de 25% et leur poids plus léger de 20% par rapport à leurs prédécesseurs, ces écouteurs offrent un port confortable sur de longues périodes.

De plus, Sony a conçu des embouts fabriqués à partir d’un matériau isolant qui améliorent l’insertion dans l’oreille et le confort.

Les WF-1000XM5, bien plus que des écouteurs

Les WF-1000XM5 ne sont pas uniquement destinés à l’écoute musicale. Ils disposent de capteurs et d’une technologie audio spatiale qui vous immergent dans les jeux en réalité augmentée. En outre, ils supportent des fonctions uniques développées par Sony, comme la technologie Adaptative Sound Control, le Speak-to-Chat et la connexion multipoint.

Les écouteurs WF-1000XM5 seront disponibles dès août 2023, pour un prix public conseillé d’environ 320 €. Ils promettent de vous offrir une expérience sonore authentique et de soutenir la vision des créateurs de musique.

N’hésitez pas à partager cet article si vous attendez aussi avec impatience le lancement de ces nouveaux écouteurs sans fil signés Sony !