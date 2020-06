Sony dévoile la PS5, Apple confirme sa keynote WWDC 2020 et nouvelle fonction Snapchat – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (12 juin). Au programme aujourd’hui, Sony officialise la PS5, la Keynote Apple WWDC 2020 se confirme et une nouvelle fonction Snapchat.

Apple confirme la présence d’un keynote lors du WWDC 2020

Comme prévu, la WWDC 2020 se déroulera bien le 22 juin prochain à 19H. Pour rappel, la WWDC (World Wide Developers Conference) est une conférence où Apple présente ses nouveautés logicielles. Seulement, celle de cette année sera différente. À cause de la pandémie du COVID-19, elle sera entièrement virtuelle. Ainsi, nous savons désormais qu’elle sera diffusée sur le site d’Apple mais aussi sur YouTube par exemple. Lors de la conférence, elle devrait notamment y présenter iOS 14, iPad OS 14, macOS 10.16 ou même la prochaine version de tvOS et watchOS. Apple pourrait aussi y présenter de nouveaux iMac mais nous n’avons pas plus d’informations quand à cela. On peut aussi imaginer qu’elle dévoilera son plan pour migrer vers une architecture ARM pour les processeurs de Mac.

Sony présente enfin sa PS5 ainsi que son line-up

Ça y est, après de nombreuses semaines de mystère, le design de la PS5 a été dévoilé ! Hier, Sony a communiqué les rendus officiels de sa console nouvelle génération ainsi que sa line-up de jeux vidéo. Et, surprise, ce n’est pas un mais deux modèles qui ont été annoncés. Le premier est celui que l’on attendait et comporte un lecteur de disques Blu-Ray Ultra HD, contrairement au second modèle, d’où son nom « Edition digitale ». La marque veut laisser le choix à ses utilisateurs entre une expérience complète avec disques physiques ou complètement dématérialisée. Le design extérieur est très élégant.

De couleur noire et blanche avec des éclairages bleus, il forme un V romain, pour rappeler qu’il s’agit du cinquième modèle de sa console. On retrouve également le système de ventilation qui avait fait beaucoup parler de lui plus tôt cette année. La connectique en façade se limite à un port USB-A et un USB-C. Des accessoires sont de la partie pour compléter la panoplie dernière génération du joueur : une télécommande, un casque sans fil « Pulse 3D » et une caméra HD qui n’est pas sans rappeler la Kinect de Microsoft. Pour autant, aucun prix ou date de sortie n’ont été communiqués. Découvrez toutes les nouveautés en détail dans notre article dédié.

Snapchat dévoile la fonction Snap Minis

Réseau social à son lancement, Snapchat tend à se transformer en super-application avec Snap-Mini. Avant tout, une super-application est une application regroupant de centaines voir des millions d’autres applis en son sein. WeChat en est l’exemple parfait. Il est possible de payer, de jouer, de discuter, d’acheter au sein d’une seule et même application, WeChat. En intégrant des applications développées en HTML, la firme américaine prendre un virage à 180 degrés pour se défaire de la concurrence.

Pour l’instant seuls 7 Snap-Mini sont disponibles, mais il n’y a aucun doute que de nouvelles applications fassent leur apparition sous peu. On trouve par exemple :

Let’s do it : développé par Snapchat, permet de soumettre et de prendre des décisions en groupe et de motiver ses amis.

Saturn : Issue du logiciel éponyme, permet le partage de son emploi du temps d’étudiant

: Issue du logiciel éponyme, permet le partage de son emploi du temps d’étudiant Movie Tickets : Snap-mini permettant de réserver ses places de cinéma (quand ils rouvriront), mais aussi de choisir sa place et de visionner et partager des bandes-annonces

: Snap-mini permettant de réserver ses places de cinéma (quand ils rouvriront), mais aussi de choisir sa place et de visionner et partager des bandes-annonces Tembo : S’adresse avant tout aux étudiants, la mini application permet de créer des fiches de révision entre amis.

: S’adresse avant tout aux étudiants, la mini application permet de créer des fiches de révision entre amis. Headspace : Espace dédié à la méditation avec partage de messages motivants à ses proches

L’espace communautaire est très présent dans ces premières Snap-Minis et l’entreprise cherche à convaincre ses principaux utilisateurs, les jeunes étudiants. Enfin, il ne serait pas étonnant que ce nouveau projet soit diligenté par Tencent, actionnaire à 12% de Snapchat, mais surtout propriétaire d’une certaine application nommé WeChat.

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti