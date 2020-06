Xiaomi Mi Band 5 officialisé, bêta Android 11 et retweet Twitter – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (11 juin). Au programme aujourd’hui, Xiaomi dévoile enfin le Mi Band 5, une première bêta pour Android 11 et Twitter va vous faire réfléchir avant de retweeter.

Google dévoile discrètement Android 11 et lance une première bêta

Repoussée maintes fois à cause de la crise du COVID-19 puis des manifestations aux Etats-Unis, la conférence dédiée à la présentation d’Android 11 n’a jamais eu lieu. Pour autant, Google tient à tenir informés ses utilisateurs et a communiqué via un blog les nouveautés officielles de la 11è version de son système d’exploitation. Aucune vidéo n’a été cependant partagée. Pas de surprise de dernière minute, les nouveautés sont bien celles que l’on attendait. Android étant déjà avancé au niveau des fonctionnalités, celles-ci ne sont pas à proprement révolutionnaires, mais visent plutôt à améliorer son utilisation. On retrouve en particulier un « power menu » plus développé, permettant d’accéder aux paramètres de sa maison connectée ou un raccourci pour le paiement sans contact.

Aussi, les messages pourront être isolés sous forme de bulles, comme le fait Messenger pour ses conversations. Quant à sa disponibilité, seuls les smartphones Pixel ont accès à la bêta pour le moment.

Le Xiaomi Mi Band 5 vient d’être officiellement dévoilé

Comme prévu, Xiaomi vient de présenter son nouveau Mi Band 5 en Chine. Au programme, le bracelet connecté profite d’un écran plus grand de 1.1 pouce (contre 0.95 du Mi Band 4), avec une définition de 126 par 194 pixels ainsi que d’une luminosité maximale de 450 cd/m². Bien sûr, cet écran est toujours en OLED et en couleurs. Ensuite, le bracelet viendra avec un nouveau chargeur magnétique qui n’utilise plus le système d’emboitement du Mi Band 4. À la place, il y a aura un câble à accrocher magnétiquement au dos de l’appareil. Sinon, sur le plan logiciel, le Mi Band 5 possède de nouveaux cadrans animés ainsi que de nouvelles fonctions en termes de santé. Le bracelet offrira le suivi de 11 activités sportives comme le Yoga. Vous retrouverez également un suivi du sommeil amélioré, l’introduction du suivi menstruel ou même le suivi du stress.

En Chine, il sera compatible avec l’assistant vocal XiaoAI et le paiement sans contact par NFC. Malheureusement, nous ne savons pas encore si ça sera le cas en France. Les rumeurs parlent d’une compatibilité avec l’assistant Alexa d’Amazon. Notez qu’il sera aussi possible de déclencher la prise de photo de votre smartphone avec le bracelet. Pour l’autonomie, le Mi Band 5 a une batterie de 125mAh qui permet de tenir environ 14J sans le charger (2H pour la recharge). Sinon, il sera compatible avec les smartphones Android 5.0+ et iOS 10+ grâce au Bluetooth 5.0. Enfin, le Mi Band 5 devrait être vendu à un prix assez similaire à son prédécesseur soit environ 30 à 40 euros.

Twitter se lance une nouvelle fois dans la lutte contre la désinformation en lançant une fonctionnalité. Présent pour le moment que sur certains comptes sous Android, le réseau social demandera si un article que l’on veut partager a bien été lu au préalable. Cela permet ainsi de poser la question à l’utilisateur qui peut retweeter certains articles sans les avoir lu. Cela ne se présente pas comme une censure, mais comme un avertissement, car il sera possible de partager un contenu sans l’avoir lu.

Bien que Twitter ne sache pas si vous avez lu l’article d’une autre manière que sur sa plateforme (un avertissement vous sera tout de même demandé), cela a pour but d’encourager une compréhension de certains articles plus ou moins ambigüe. Cette option est encore à l’essai et rien n’indique pour le moment que Twitter désire généraliser cette fonctionnalité.

On espère que les actualités du jour autour de Android 11, Twitter et Xiaomi. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Retrouvez la Pause Café des jours précédents juste ici:

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti