Quelcosmetic, l’application comparative de cosmétique de l’association UFC-Que Choisir

À l’heure du tout comparer et des nombreux scandales sanitaires, de multiples applications permettent de comparer les produits de la vie quotidienne. Cependant, leurs modalités d’évaluation sont arbitraires et leurs avis, subjectifs. Ce qui pousse l’association de consommateurs UFC-Que Choisir à sortir une application comparative : Quelcosmetic.

Une application simple et transparente

Quelcosmetic est une application créée en mars 2018. Elle recense la toxicité des produits cosmétiques et leur composition. En effet, la participation des utilisateurs permet d’augmenter la base de données. Pour cela, il suffit de scanner le code barre du produit. Dès le lancement de l’application, 9 000 produits étaient recensés. Aujourd’hui, c’est plus de 120 000 produits évalués par des experts de la santé. L’évaluation du produit se fait par le biais d’un pictogramme.

Quelcosmetic indique la toxicité potentielle des ingrédients. Par ailleurs, l’application utilise un pictogramme qui s’affiche pour quatre catégories, les tout-petits (de la naissance à 3 ans), les femmes enceintes, les enfants et adolescents (de 3 à 16 ans), et pour les adultes. L’application comporte un historique très pratique pour se souvenir d’un produit déjà scanné, ou pour établir une liste de course. La couleur va du vert (aucun risque identifié à ce jour) au rouge (risque significatif). Elle est accompagnée de lettres de A à D (à destination des daltoniens). Attention, le résultat ne concerne que la composition du produit. En aucun cas, il ne renseigne sur sa qualité intrinsèque ou son efficacité.

Des améliorations soutenues

L’application améliore régulièrement ses produits, et son interface pour répondre aux demandes des utilisateurs. Récemment, Quelcosmetic a ajouté de multiples améliorations. Par ailleurs, on peut voir s’afficher une liste de produits ne contenant aucun composant indésirable. Le produit que vous convoitez contient des ingrédients indésirables, il suffit d’un clic pour voir s’afficher une liste d’homologues plus recommandables. En outre, des explications sur la nocivité d’un produit sont aussi disponibles, on peut consulter la composition complète du produit.

Interface de l’application mobile Quelcosmetic

Les différences entre Quelcosmetic et d’autres applications

UFC-Que Choisir, dans son application Quelcosmetic, ne tient pas compte de l’impact environnemental dans son évaluation de produit. Pourtant, l’application se concentre sur l’évaluation de la santé. Cela permet de connaître les composants parfois complexes d’un cosmétique. Vous pouvez éviter les produits en fonction de vos allergies, et voir uniquement les produits sains. Donc, en aucun cas l’évaluation du produit ne renseigne sur sa qualité intrinsèque ou sur son efficacité. Ces critères ne sont mesurés qu’en laboratoire. L’association réalise ces tests lors des tests comparatifs qu’elle publie régulièrement sur son site internet.

L’application Quelcosmetic est gratuite, et n’utilise aucune publicité.