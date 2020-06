Ryan Gosling pressenti pour jouer dans un film de loup-garou

C’est une nouvelle qui nous vient du magazine Variety. Universal a lancé la production d’un film de loup-garou, possiblement avec Ryan Gosling. Plus précisément, il s’agira d’un reboot du film Wolfman, sorti en 2010, avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins. Ce film est lui-même le remake du film Le loup-garou sorti en 1941.

Universal, depuis un mois, tente de trouver un réalisateur pour prendre les rennes du projet. Aucun nom ne promet néanmoins d’être révélé avant un bon bout de temps… Mais la rumeur court affirmant que Cory Finley (réalisateur du téléfilm Bad Education avec Hugh Jackman) pourrait s’atteler à la tâche.

Variety nous dévoile également quelques informations sur le film. Nous retrouverons au scénario Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo, scénaristes pour la série Orange is the new Black. Il est à noter que ce script se base sur une idée originale conçue par nul autre que Ryan Gosling lui-même. Selon ce même magazine, il s’agirait d’un film « qui se déroulera à notre époque« . Il s’inscrirait également « dans la veine de Night Call avec Jake Gyllenhaal » et posséderait « un twist surnaturel évident« .

Un film de monstres réalisé après l’échec du Dark Universe

Ce projet s’inscrit dans la volonté de Universal de réaliser des reboots de films de monstres qui avaient fait le succès des studios durant les années 1930 à 1950.

À la base, en voulant s’inspirer de Marvel et de son Marvel Cinematic Universe, les studios Universal avaient mis en place un Dark Universe. Cet univers cinématographique devait être composé de ces reboots de film de monstres.

Le premier film de cet univers cinématographique, censé en poser les bases, est La Momie, avec Tom Cruise est sortie en 2017. Néanmoins, il fut un échec critique et surtout commercial qui mit à mal le projet d’univers cinématographique.

Après cette première tentative, Universal a affirmé que les films de monstres qui suivront n’auront plus aucune inter-connectivité. Ils seront désormais stand-alone. Et le succès commercial, malgré la pandémie de Covid-19, de Invisible Man avec Elizabeth Moss semble confirmer les espoirs placés dans cette nouvelle vision.