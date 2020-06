Sécurisez votre ordinateur Mac avec votre Apple Watch

Avec les années, Windows a réussi à varier le déverrouillage de ses appareils avec par exemple la reconnaissance faciale ou des empreintes digitales, voir le mot de passe image. Quant à macOS, on en est toujours au bon vieux code texte ainsi qu’avec Touch ID sur certaines Mac. Cependant, la firme à la pomme a inséré une autre fonction de déverrouillage : votre Apple Watch. Outre vous permettre d’accéder à votre ordinateur, celle-ci peut aussi vous permettre des paramètres sysètme, trousseau de mots de passe… Découvrez dans cet article comment utiliser la montre connectée à la pomme pour déverrouiller votre ordinateur Mac ou d’autres contenus.

Déverrouiller un ordinateur est quelque choses qui doit être des plus rapide. Un code simple est souvent la solution pour ainsi accéder à son ordinateur Mac en un éclair. Et si on rendait ce déverrouillage encore plus rapide en utilisant simplement sa montre connectée Apple Watch ? Cela vous permettrait en plus de vous authentifier lorsque vous effectuez une modification dans vos Préférences Système.





Voici comment faire :

Vérifiez que votre matériel est compatible : Apple Watch tournant sous watch OS6 et ordinateur Mac sous macOS Catelina au minimum

et ordinateur Mac sous au minimum Vos deux appareils doivent : Avoir le Wi-Fi et Bluetooth activés Être connectés à iCloud au même compte et protégés par l’identification à deux facteurs Un code d’accès doit être configuré sur votre Apple Watch

Ouvrez le menu pomme en haut à gauche de votre écran

en haut à gauche de votre écran Cliquez ensuite sur Préférences Système

Rendez-vous ensuite dans Sécurité et confidentialité

Activez la fonction « Utiliser votre Apple Watch pour déverrouiller des apps et votre Mac » ou « Autoriser votre Apple Watch à déverrouiller votre Mac »

Cette fonction est un bon moyen de sécuriser son ordinateur Mac, cependant n’oubliez pas qu’il est amplement nécessaire d’installer un antivirus avec macOS. Vous pouvez ainsi découvrir Pourquoi vous devez avoir un antivirus sur Mac OS ? ou bien Les meilleurs antivirus MacOS dans la détection de malwares sur notre site afin de mieux vous informer sur le sujet.