Sécurisez votre ordinateur Mac avec l’antivirus Intego

Loin d’être invulnérables, les Mac ont aujourd’hui besoin d’être protégés grâce à un antivirus. Il est donc important de s’en équiper afin de sécuriser au maximum vos données personnelles. Le mois dernier, nous vous parlions justement du besoin essentiel de protéger son Mac, avec notamment notre avis sur les différents antivirus disponibles. Laissez-nous vous présenter en détail l’une de nos solutions préférées: Intego.

Intego, un antivirus reconnu et infaillible

Récemment, nous évoquions dans un article les meilleurs antivirus Mac du moment. On y presentait les résultats d’une étude menée par l’institut AV Test. Parmi les bons élèves, nous retrouvions notamment Avira, Bitdefender, Kapersky, Norton, Trend Micro et Intego. De par son excellence, Intego obtennait un résultat parfait au test. En effet, l’antivirus alliait parfaitement protection contre les malwares et performances. En plus de cela, la marque propose des prix à l’année très abordables.

Sécurisez votre Mac à partir de 24,99€ avec Intego

Afin de vous protéger au mieux, Intego dispose de plusieurs applications. Dans son offre de base Mac Internet Security X9, on en retrouve deux : VirusBarrier et NetBarrier.

VirusBarrier

Comme son nom l’indique, VirusBarrier est l’antivirus d’Intengo. Celui-ci permet de protéger votre ordinateur Mac contre les malwares (logiciels malveillants). Afin de rester à l’affut, celui-ci se met à jour régulièrement et automatiquement. L’application détecte aussi les malwares PC afin de vous éviter de transmettre un fichier infecté à un proche utilisant un ordinateur sous Windows. Une analyse des iPhone et iPad est aussi effectuée si vous les branchez à votre ordinateur Apple.

NetBarrier

Sécuriser votre Mac des malwares c’est bien, le sécuriser lorsqu’il est connecté à internet c’est mieux. NetBarrier a donc pour objectif de protéger votre ordinateur contre les tentatives d’intrusion depuis le réseau internet que vous utilisez. Ainsi, l’application bloque tout visiteur non désiré afin de protéger votre ordinateur. Ce firewall est donc idéal lorsque vous utilisez des réseaux publics ou non sécurisés.

Si ces deux protections vous intéressent, sachez que l’offre Mac Internet Security X9 est à -50% en ce moment grâce à notre lien. L’abonnement d’un an passe ainsi de 49,99€ à 24,99€ !

Plus de sécurité pour 34,99€ par an

Intego dispose aussi d’une seconde offre plus complète du nom de Mac Premium Bundle X9. Celle-ci intègre cinq applications afin de protéger au mieux votre ordinateur Mac : VirusBarrier, NetBarrier, Mac Washing Machine, ContentBarrier et Personnal Backup. Trois nouveaux outils sont ainsi mis à votre disposition.

Mac Washing Machine

À l’instar de CC Cleaner, Mac Washing Machine nettoie en profondeur votre PC. Son objectif est somme toute simple, éliminer les doublons, fichiers inutiles et programmes dont vous ne vous servez plus. Cet utilitaire vous permet aussi de ranger votre ordinateur: bureau, dock et fichiers.

ContentBarrier

Destiné aux familles, ContentBarrier est un contrôle parental pour Mac. Cet outil vous permet ainsi de contrôler les sites que visitent vos enfants ainsi que le contenu qui leur est affiché. Vous pourrez donc bloquer des sites, filtrer automatiquement du contenu inapproprié, fixer des créneaux horaires d’utilisation de l’ordinateur voire même enregistrer la saisie clavier ou l’écran de l’ordinateur.

Personal Backup

On ne sait jamais ce qu’il peut arriver à votre ordinateur. Personal Backup est donc là pour vous éviter de voir disparaitre l’ensemble de vos fichiers dans un accident. L’application permet ainsi de sauvegarder des copies de vos fichiers, dossiers ou de votre système sur d’autres périphériques. Une bonne façon pour faire une sauvegarde complète de son PC ou de fichiers importants sur un disque dur.

La suite Mac Premium Bundle X9 avec ses cinq applications est disponible exceptionnellement à 39,99€ par an au lieu de 79,99€ grâce à notre lien.