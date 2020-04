Les meilleurs antivirus MacOS dans la détection de malwares

Durant le mois de février et mars 2020, 10 antivirus tournant sous MacOS Catalina ont été testés par AV Test. Ainsi, l’institut a évalué et certifié huit logiciels de par leur qualité en terme de détection de malwares. Découvrez dans notre article les meilleurs antivirus MacOS résultants de cette étude.

Quel sont les meilleurs Antivirus MacOS du moment ?

Une évaluation et un rapport de certification signé AV Test

Avant de vous dévoiler les meilleurs Antivirus MacOS résultants de cette étude, commençons par vous expliquer comment ceux-ci ont été évalués. Pour commencer, la liste des testés se compose d’Avast, AVG, Avira, Bitdefender, Intengo, Kapersky, Norton, BitMedic, Trend Micro et TuxGuard. Chacun d’entre eux a passé trois tests sous la version Catalina de MacOS: protection, performance et d’utilisation.

L’évaluation de protection consiste à testé la détection des malwares (logiciels malveillants) courants, ainsi que ceux apparus durant les 4 derniers mois.

La partie performance analyse l'impact de l'antivirus sur la vitesse des ordinateurs Mac. AV Test se concentre sur les ralentissements de programmes souvent utilisés, de l'exécution de logiciels standards, de l'installation de programmes souvent utilisés ainsi que de la copie de fichier.

Le test d'utilisation quant à lui décèle les erreurs en terme de détections de logiciels normaux comme logiciels malveillants et d'avertissement erronés lors de l'installation et l'utilisation de logiciels normaux.

Huit antivirus excellent en détection de malwares

Huit logiciels ont acquis la certification MacOS d’AV Test pour le mois de février et mars. Cinq antivirus sortent du lot de par leurs détections des malwares (logiciels malveillants), performances et utilisations. On distingue ainsi une évaluation parfaite pour Bitdefender, Intengo, Kapersky, Norton Security et TuxGuard.

Avast, AVG et Avira passent aussi haut la main le test de détections des malwares. Cependant, ceux-ci disposent d’un mauvais résultat en termes de performance et faillent un peu en terme d’utilisation. On notera tout de même une grosse faiblesse au logiciel Avira en terme de performance comparé à ces concurrents.

