Tales of Crestoria – Sortie en juin et un début de bêta

Nous sommes beaucoup à guetter la sortie en 2020 de Tales of Arise sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu doit sortir alors dans les huit mois qui arrivent, sauf retard bien sûr. Aujourd’hui, nous allons vous parler de Tales of Crestoria, un jeu qui doit sortir gratuitement sur Android et iOS d’ici peu. Cet opus est un crossover rassemblant tous les personnages principaux. L’histoire suit Katana et Misella vivant dans un vaste monde où les moindres crimes sont jugés par un vote décisif. Une erreur est commise et c’est alors que votre monde change littéralement. Les combats se font particulièrement au tour par tour, évoquant fortement certains jeux de l’époque. Vous pourrez réellement inclure à votre groupe les illustres personnages connus de la remarquable franchise comme Milla Maxwell, Velvet Crowe, et même Luke fon Fabre. Vous l’aurez compris Tales of Crestoria risque d’être intéressant et jouissif pour tout les fans de mangas.

Un planning connu pour Tales of Crestoria

C’est à travers un communiqué distinct sur Twitter de la part de Bandai Namco que nous avons pu acquérir cette information. Celle-ci sont également disponible via le site officiel du jeu. Un début de bêta devrait avoir lieu effectivement début mai pour Tales of Crestoria. La bêta sera manifestement en japonais avec une traduction en anglais. Cette traduction et cette version japonaise ont pu être réalisées entièrement suite au confinement. Ils ont pu travailler énormément pour cette bêta. Nous apprenons également que la sortie de Tales of Crestoria est prévue notamment pour juin 2020. Cependant, il se peut que les dates changent suivant l’état de santé des développeurs. Il n’y a en conséquence pas plus de retard dû au COVID-19. Nous vous tiendrons davantage informer des retours sur cette bêta et des informations future du jeu. N’oubliez de noter que Tales of Arise sortira en 2020 sur PC, Xbox One et PS4.