Tangle Tower sortie le 22 octobre 2019 est un jeu de type point-and-click développé par SFB, qui s’est fait connaître par son jeu de réflexion coopératif Snipperclips. Aujourd’hui, il s’agit d’un jeu d’aventure/puzzle solo, dans lequel vous allez devoir mener une enquête !

L’histoire

Tangle Tower, met en scène 2 inspecteurs, Sally et Grimoire.

Vous vous transportez alors dans un lieu particulier, à savoir la Tangle Tower.

Vous savez uniquement, qu’un des résidents, a été tué alors qu’il peignait un tableau. Le modèle n’est autre qu’une autre résidente, présente dans la pièce lors du meurtre.

L’enquête peut vous paraitre facile comme cela, cependant vous allez devoir ouvrir des objets, et pour cela résoudre les puzzles pour les déverrouiller. De plus, les auditions des autres personnes demeurant dans la Tangle Tower, sont très importantes, et vous comprendrez rapidement que tout les unis !

Le gameplay

Le jeu, fonctionne sur le système du jeu « point and click« . En effet, vous allez vous balader sur divers tableaux, représentant les diverses pièces de la Tangle Tower. Pour découvrir les éléments de preuves, vous devrez alors chercher parmi les tableaux et pointer ceux-ci.

Ainsi, pour avancer dans votre enquête, vous allez devoir interroger tous les personnages, et ainsi les confronter aux indices récupérés.

Pour ceci, vous allez devoir résoudre des énigmes afin de récupérer des indices contenus dans des objets ordinaires !

Les énigmes sont relativement simples ce qui permet de ne pas s’arracher les cheveux dessus pendant des heures. Si une énigme vous parait compliquée, passez-la et cherchez des indices, ils vous permettront de comprendre l’énigme.

Graphismes et bande-son

On regrettera l’absence d’un doublage français, mais les sous-titres nous permettent de comprendre aisément l’histoire du jeu. La bande-son, quant à elle, est sympathique, mais assez répétitive. Cependant elle donne une certaine profondeur au jeu.

Les décors façon dessins colorés sont visuellement très agréables. On remarquera les détails apportés sur les objets collectés, ou sur le graphisme général.

L’ambiance rendue nous plonge dans le jeu. Certaines pièces en deviennent oppressantes, notamment vers la fin du jeu, où l’on y découvre tous les petits secrets de Tangle Tower.

L’univers du jeu

Le style ne plaira peut-être pas à tous, mais correspond très bien à l’ensemble du jeu.

La carte représente Tangle Tower bien sûr ! Vous débloquerez les pièces à visiter au fur et à mesure des auditions que vous réaliserez. Bien que la carte ne soit pas très grande, vous avez énormément de choses à faire pour avancer et comprendre votre enquête !

Environs 15 heures sont nécessaires pour terminer le jeu. Aucune quête secondaire ici, mais l’histoire principale est très prenante, et fera marcher votre matière grise !

En conclusion

Tangle Tower est un très bon jeu solo pour les amateurs de casse-tête et réflexion. Malgré sa durée de vie d’une quinzaine d’heures, il n’en est pas moins parfaitement fini, et son ambiance travaillée permet de se plonger dans cette enquête mystérieuse se déroulant dans une tour légèrement oppressante !

Prix et disponibilité

Tangle Tower est disponible sur Switch, Apple Arcade et PC via Steam, au prix de 16,79€ .