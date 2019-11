Noël 2019 : Les meilleurs drones à offrir comme cadeaux !

Un drone pour ce Noël 2019, que ce soit pour du loisir ou pour faire de nouveau plan vidéo pour votre chaîne YouTube, il y a forcément un drone qui est fait pour vous. Un petit point sur la réglementation et les choses à savoir en fin d’article. Le marché est largement dominé par DJI et Parrot, même si dernièrement DJI a pris une longueur d’avance.

Pour les débutants : Apprendre, s’amuser aux meilleurs prix

Le but de cette catégorie est de découvrir le drone, sans trop se ruiner. Attention, il n’est pas question pour autant d’avoir un drone d’intérieur à recharger toute les cinq minutes…

Parrot Mambo : L’entrée en matière

Doté de capteurs et d’un logiciel de pointe, le Parrot Mambo est l’un des quadricoptères les plus stables du marché.

Le Parrot Mambo est un drone qui va vous permettre de découvrir l’univers du drone. Proposé seul à 60€ et en pack avec une télécommande et des accessoires à 100€. L’autonomie n’est pas extraordinaire, néanmoins sur cette gamme impossible de faire mieux.

DJI Ryze Tello : L’alternative

Le DJI Ryze Tello est un drone ultra stable proposé à moins de 100€. Il propose une petite caméra pour filmer et faire quelques photos. De plus, il est possible de faire du bidouillage avec celui-ci avec un aspect programmation. Le temps de vol est de 13 minutes.

Pour les intermédiaires : Mes premières images aériennes !

Le DJI Mavic Mini : le rapport qualité/prix

Le DJI Mavic Mini est le remplaçant du DJI Spark. Il reprend le design de la gamme Mavic avec les bras escamotables. Un format mini qui le rend facilement transportable, avec ses 140 x 82 x 57mm pour 249 grammes.

Cardan: le Mavic Mini permet des photos aériennes 12MP et des vidéos 2.7K Quad HD. Le cardan motorisé à 3 axes assure une stabilité supérieure de l'appareil photo et une prise de vue plus fluide

Il dispose d’une caméra stabilisée avec une résolution 2,7K pour commencer à faire ses premiers plans vidéo. Côté pilotage, à vous les grands espaces grâce à sa vitesse de 47 km/h et ses 30 minutes d’autonomie ! Attention, contrairement à ses grands frères, il ne dispose pas de capteur pour éviter les bobos…

Pour les confirmés : Je veux de belles images

Le DJI Mavic Air : Mes plus beaux souvenirs

Le DJI Mavic Air propose une solution parfaite entre loisirs et pro. Celui-ci embarque une caméra avec un capteur CMOS 1.2/3 de 12 mégapixels. Le Mavic Air vous laisse le choix de la 4K UHD à 30 ips ou alors en Full HD/HD avec cette fois la possibilité de monter à 120 ips. L’opportunité de faire de joli ralenti.

De plus, on retrouve une autonomie de 21 minutes, un port en USB-C et un stockage interne de 8 Go. Terminons par le faîte qu’il embarque des capteurs pour éviter de l’envoyer dans un arbre et des fonctions pour faire des plans vidéo automatiques (panoramas, 360°…)

Pour les pros : la crème de la crème

Le DJI Mavic 2 Pro : le roi des drones

C’est le bijou gardé de DJI, le DJI Mavic 2 Pro s’adresse aux professionnels ou au fan incontionelle de drone. Le capteur d’un pouce permet de prendre des photos ou des vidéos de 20 mégapixels. Évidemment la 4K est au rendez-vous avec un profil couleur en 10 bits. L’ouverture de la focale est comprise entre f/2,8 et f/11. Un stockage de 8 Go est inclus, mais l’achat d’une carte microSD est indispensable.

Côté pilotage, le DJI Mavic 2 Pro propose tout ce qui se fait de mieux. Quatre modes de pilotage : libre, cercle, course lock et waypoint. Une vitesse max de 72 kilomètres par heure et une résistance au vent jusqu’à 38 km/h. Il est bardé de capteurs pour éviter les accidents. L’autonomie est de 31 minutes de vols et la batterie est interchangeable si vous en avez plusieurs. C’est la Rolls Royce des drones.

La Législation

La pratique du drone en France est encadrée et en tant que pilote avion et planeur à titre personnel, je tiens à rappeler que les règles de l’air s’appliquent aux drones.

Un test est obligatoire pour piloter un drone, la bonne nouvelle c’est gratuit ! Cela se passe sur la plateforme AlphaTango par une formation en ligne d’une durée 1 heure environ. Ensuite, cette attestation est valable 5 ans et obligatoire sur vous lors de vos vols. Attention, des sanctions sont en vigueur en cas de manquement. De plus, les drones de plus de 800 grammes doivent être renseignés sur la plateforme.

Dernier point, je vous invite à regarder la carte des zones de vols autorisées disponible sur GeoPortail.

Nous reviendrons plus en détail dans un dossier spécial sur la législation et la formation début 2020. Mais vous avez déjà les grandes lignes pour bien pratiquer. Il nous reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’années.

