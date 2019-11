Bon Plan – Jusqu’à 50% de réduction sur les enceintes sans-fil Tronsmart !

Les bons plans de Café du Geek. Smartphone, casque, montre connectée, Smart TV, électroménager… on fouille tout l’internet pour vous proposer les meilleurs bons plans. A l’occasion du Black Friday, Geek Buying propose des réductions exceptionnelles sur la gamme d’enceintes et d’écouteurs Tronsmart. Notre produit phare reste l’enceinte sans-fil Eletement T6 disponible pour seulement 18€ !

L’enceinte sans-fil Element T6 Mini de Tronsmart pour seulement 18€ !

La toute petite enceinte propose un son Surround à 360° offrant une expérience d’amplification complète. Elle se dote de la norme IPX6 lui offrant une résistance à la pluie et aux éclaboussures. Son autonomie est d’environ 500 chansons (environ une journée complète). Afin de profiter d’un son stéréo, vous pourrez appairer deux enceintes Element T6 ensemble.

L’engin pèse seulement 560g et se dote du Bleutooth 5.0. L’assistant vocal de votre téléphone sera accessible grâce à une pression longue sur le bouton Play/Pause de l’appareil. Niveau connectique, l’enceinte Tronsmart embarque un lecteur de carte SD, un port jack ainsi qu’un port USB-C pour la recharger.

Autres promo !

La marque propose aussi plusieurs autres modèles d’enceintes en promo ainsi que des écouteurs sans-fil.

Tronsmart T2 Plus

Ecouteurs sans-fil Tronsmart Spunky Beats

Enceinte Tronsmart Element Mega SoundPulse

Enceinte Tronsmart Force SoundPulse

Tronsmart Element T6 Plus

On espère que ce bon plan sur les écouteurs et enceintes Tronsmart vous a plu et on espère que l’un de ces produits fera partie de vos cadeaux de Noël !

