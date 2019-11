Bon Plan – 140€ de réduction sur l’aspirateur sans-fil Xiaomi Roidmi NEX !

Les bons plans de Café du Geek. Smartphone, casque, montre connectée, Smart TV, électroménager… on fouille tout l’internet pour vous proposer les meilleurs bons plans. A l’occasion du Black Friday, Geek Buying propose des réductions exceptionnelles sur la gamme d’aspirateurs sans-fil Xiaomi. Notre produit phare reste l’aspirateur sans-fil Xiaomi Roidmi NEX avec 140€ de réduction !

140€ de réduction sur l’aspirateur Xiaomi Roidmi NEX

Après une campagne de financement réussi avec plus de 245 550€ atteint, le Xiaomi Roidmi sur GeekBuying. Doté du moteur Engine-X, l’aspirateur sans-fil peut générer 120 000 rpm (roulement par minute) pour une puissance de 145 AW. La batterie de l’appareil vous permettra d’aspirer durant 60 minutes. Afin de dénicher au mieux la poussière, l’aspirateur se dote de LED qui s’allumeront automatiquement en cas de lumière insuffisante.

-140€ Aspirateur Sans-Fil Xiaomi Roidmi NEX Aspirateur sans fil avec puissance de 145W, batterie de 60m, nettoyage à l'eau disponible... 3ROJZ00B

L’aspirateur s’accompagne de 7 accessoires:

Une brosse nettoyante électrique pour acariens

Brosse douce pour sol

Brosse en fibre de carbone

Tuyau extensible

Suceur plat

Brosse à poussière

Brosse de nettoyage.

-41% sur le Xiaomi JIMMY JV51

Un aspirateur sans-fil Xiaomi pour moins de 150€ !

-41% Aspirateur sans-fil Xiaomi JIMMY JV51 Aspirateur Sans Fil Xiaomi, Puissance 115W, technologie anti-acariens, poids de 1.46kg 3NWS21QH

46€ de réduction pour l’aspirateur sans-fil Xiaomi JIMMY JV83

-46€ Aspirateur Sans-Fil Xiaomi JIMMY JV83 Moteur numérique avec puissance d'aspiration de 135W - Poignée ergonomique 65°, poids de 1.5kg, autonomie de 60 minutes JV83249

On espère que ce bon plan sur les aspirateurs Xiaomi vous a plu et on espère que l’un d’entre eux fera partie de vos cadeaux de Noël !

N’hésitez pas à aller voir notre bon plan sur les offres à ne pas manquer pour le Black Friday !