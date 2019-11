Après avoir sorti un Oneplus 7 Pro en milieu d’année, la marque Oneplus reprend les mêmes lignes principales et perfectionne le tout en sortant un 7T Pro. Mais faut-il vraiment craquer pour ce Oneplus 7T Pro ? Apporte-t-il de réelles nouveautés ? Son prix est-il justifié ? Nous allons voir tout cela dans ce test !

Le OnePlus 7T Pro est livré dans une jolie boîte rouge toute en longueur

Caractéristiques Techniques

Ecran : 6,67 pouces QHD+ / 516 ppp / HDR10+ / 90 Hz / OLED

Processeur : Snapdragon 855+ RAM : 8 Go Stockage : 256 Go Appareil photo : ultra grand angle / grand angle / zoom optique x3 Vidéo : 4K 60 fps Bluetooth : 5.0 NFC : Oui Capteur d’empreinte digitale : Oui, sous l’écran Batterie : 4085 mAh / charge rapide 30W Audio : Dolby Atmos Port de charge : USB-C Coloris : Bleu Prix : 759€

Design : on ne change pas une formule gagnante !

Très ressemblant au Oneplus 7 Pro sorti plus tôt dans l’année, ce Oneplus 7T Pro possède un design assez unique qui se distingue des autres smartphones. En effet, le dos est mat, chose assez rare sur un téléphone. Ainsi, il capture moins les traces de doigts. De plus, ce toucher mat se veut très agréable et permet au téléphone de ne pas être trop glissant. Toujours sur la face arrière, on retrouve trois co-auteurs photos dont on parlera plus tard dans ce test : un ultra grand angle, un grand angle, un zoom optique x3. Ces derniers sont alignés au milieu du smartphone à la verticale. Dans la pratique, nos doigts ne se sont jamais posés involontairement dessus en le prenant en main. Ceci est donc un point très positif !

Discret mais bien présent, un capteur TOF est situé juste à côté des trois capteurs, censé améliorer les photos en mode portrait. Pour ce qui est de la face avant, on retrouve un très bel écran OLED QHD+ que l’on détaillera dans ce test. Ainsi, à première vue, le Oneplus 7T Pro ressemble très fortement au Oneplus 7 pro.

Ecran : une claque visuelle !

Doté d’un sublime écran de 6,67 pouces OLED QHD+ d’une résolution de 516 ppp, ce Oneplus 7T Pro n’a pas à rougir face à la concurrence. Il pourrait même en effrayer quelques uns…

En effet, l’écran de ce téléphone est impressionnant ! Il n’a aucune bordure sauf un très léger menton en bas de l’écran. De plus, cet écran est 90Hz, ce qui garantie une meilleure fluidité dans les applications compatibles. Cependant, toutes les applications ne le sont pas ! En effet, durant le test, nous avons pu constater que sur Google Chrome, le 90Hz était aux abonnés absents… Par contre, sur Twitter, le 90Hz s’est bien fait sentir et il est vrai que la fluidité était donc légèrement meilleure.

Un mode HDR10+ étonnant

Aussi, l’écran du OnePlus 7T Pro est compatible HDR10+, l’image affichée sur l’écran lors d’une vidéo Youtube ou lorsque l’on visionne un contenu Netflix est donc très belle. Comparé à d’autres smartphones haut de gamme, le OnePlus 7T Pro a ainsi, selon nous, un des meilleurs écrans du marché, si ce n’est le meilleur. Mais il est aussi un des plus lourds du marché, en pesant exactement 210 grammes. La conséquence est une gêne qui s’installe au niveau des bras et des mains lorsque l’on regarde un film, par exemple.

L’écran est très grand et ne possède qu’une seule bordure située en bas de la façade avant

Dans des conditions de forte luminosité, comme en extérieur par exemple, l’écran reste lisible. Par défaut, l’écran est très bien réglé. Il présente de bons contrastes, de belles couleurs, un niveau de détail élevé. Sachez que si les réglages de l’écran par défaut ne vous conviennent pas, il est possible de régler facilement ce dernier à votre convenance dans les réglages du téléphone.

Le capteur d’empreinte capricieux

Par ailleurs, le capteur d’empreinte digitale sous l’écran nous a semblé capricieux, devant alors s’y reprendre en 2 ou 3 fois pour déverrouiller le téléphone. Nous espérons donc que OnePlus améliorera cela dans de futurs mises à jours. Enfin, le moteur de vibrations haptiques est très agréable à l’utilisation, comparable à celui du Note 10 qui nous avait impressionné !

Oneplus reprend donc la formule gagnante qui avait fait le succès de l’écran du Oneplus 7 Pro.

La photo et vidéo : suffisant pour le prix

Comme sur le précédent modèle, nous retrouvons 3 capteurs photos : un ultra grand angle, un grand angle, et un zoom optique x3. En condition de bonne luminosité comme en extérieur, par exemple, le OnePlus 7T Pro s’en sort très bien. Les clichés sont assez contrastés, pas trop saturé ni pas assez saturé. En zoom x3, ce qui offre la possibilité de capturer un sujet plutôt lointain. Les photos restent bonnes et sont donc comparables à la concurrence. Enfin, l’ultra grand angle nous a semblé plutôt bon, malgré un lissage un peu trop marqué.

Photo prise en zoom optique x3

cliché pris en zoom optique x3

Photo prise en ultra grand angle

Le mode portrait décevant

Aussi, le téléphone possède un mode portrait permettant de faire ressortir le sujet que vous photographiez. Ce mode s’est avéré convenable, bien qu’en intérieur il devenait une vraie catastrophe. En effet, sachez le, en intérieur le OnePlus 7T Pro ne rivalise pas du tout face à certains smartphones comme le Pixel ou le P30 Pro. Les photos sont souvent floues, bruitées, et manque cruellement de piqué. Cependant, cette déception est à relativiser.

En intérieur, le mode portrait apporte beaucoup de bruit à l’image et le détourage n’est pas excellent

Le téléphone embarque un mode nuit, ce qui rattrapera peut être un peu les choses. Même s’il ne peut être utilisé pour des sujets en mouvement (à moins de vouloir un flou qui peut parfois donner un aspect artistique à vos photos, il s’est avéré très pratique et même bon. Ce mode permet alors de redonner de la netteté à l’image ainsi que des couleurs.



Le mode nuit est plutôt bon et réussit à donner de la lumière et de la netteté à l’image

Enfin, la caméra selfie, logée dans la tranche haute du téléphone, produit de très bons clichés, souvent exposés très correctement.

Côté vidéo, le smartphone est capable de filmer en 4K60 fps stabilisé. Ceci est un bon point, car peu de smartphones à ce prix, voire même plus cher, en sont capables. Lors de notre test, nous avons cependant remarqué que le poids final du fichier vidéo était étrangement très élevé. En effet, pour une vidéo d’une durée de 15 secondes, nous avons obtenu un fichier final d’une taille de 280 Mo. A titre de comparaison, un iPhone avec la même qualité vidéo nous aurait donné un fichier de maximum 150 Mo. Vous comprendrez donc que si vous avez pour habitude de faire de nombreuses vidéos, le stockage de 256 Go sera le bienvenu.

Puissance et Fluidité : il y en a sous le capot !

L’une des différences entre le Oneplus 7 Pro et le 7T Pro repose sur le processeur du smartphone. En effet, le Oneplus 7T Pro embarque un Snapdragon 855+, contre un « simple » Snapdragon 855 pour le 7 Pro sorti plus tôt.

En réalité, vous ne sentirez probablement aucune différence, le Snapdragon 855 étant déjà largement suffisant. Ainsi, vous pourrez donc faire tourner tous vos jeux et applications sans rencontrer de ralentissement. Un tel processeur vous assurera une tranquillité en terme de puissance pour au moins les trois années à venir. Lors de sessions de jeu, nous n’avons rencontré aucune chauffe excessive même au bout de 30 minutes de jeu sur Call of Duty Mobile.

Également, le Oneplus 7T Pro possède 8 Go de RAM, ce qui est aussi bien que la plupart des autres téléphones coutant plus de 1000 euros. Par ailleurs, Oneplus met en avant un système de mémoire plus rapide, nommé « UFS 3.0 ». En pratique, aucune différence notable, mais il est toujours bon de savoir que ce téléphone en est équipé.

Quant aux animations, elles se sont montrées légères et agréable, permettant de renforcer la sensation de fluidité.

Ainsi, avec une telle fiche technique, le Oneplus 7T Pro se hisse parmi les meilleurs du classement en terme de puissance et de fluidité.

Autonomie : pas un poil de plus…

Le OnePlus 7T Pro possède une batterie de 4085 mAh, soit légèrement plus que le OnePlus 7 Pro. Même si l’on ne verra pas de différence dans la pratique, la marque a sans doute voulu ce rajout pour justifier la sortie d’un modèle “T”. Bien qu’un peu légère comme amélioration, le OnePlus 7T Pro est déjà assez endurant pour tenir une journée complète. Si vous n’êtes pas en permanence sur celui-ci et que vous avez un usage plutôt modéré du smartphone, vous pourrez même tenir deux journées selon nous.

Également, le téléphone est fourni avec un chargeur de 30W permettant une recharge rapide, nommée “Warp Charge 30T”. Ainsi, le téléphone est capable de se charger de 0% à 70% en 30 minutes. Et de 0% à 100% en très précisément 1h03. Avec une telle rapidité de charge, le OnePlus 7T Pro figure parmi les meilleurs élèves. Toutefois, ce temps de charge était déjà le même avec le OnePlus 7 Pro. Oneplus s’est donc contenté de reprendre la même formule en y ajoutant un “T”.

Le boitier de charge 30W ainsi que son cordon de couleur rouge

Il est regrettable que ce smartphone soit dépourvu de charge inversée et donc en toute logique de charge sans fil… En cette fin 2019, il aurait été bienvenue d’apporter ce genre de fonctionnalité sur cette gamme “T”. Notre regret est d’autant plus fort lorsque l’on voit une grande partie de la concurrence s’y mettre. Le Samsung Galaxy Note 10, le Huawei P30, le Google Pixel 4 sont tous des exemples de smartphones sortis cette année dans cette gamme de prix, et ayant adopté la charge sans fil.

Audio : DJ monte le son !

Un des deux haut-parleurs est situé sur la tranche du bas, près du port de recharge USB-C

Concernant l’audio, le Oneplus 7T Pro est doté de haut-parleurs stéréo, assurant un son très puissant et de bonne qualité pour un smartphone. Le Dolby Atmos présent sur le téléphone permet d’immerger davantage l’utilisateur lors d’un visionnage d’une vidéo. Cependant, cette fonctionnalité nous a semblé moins époustouflante comparée au Dolby Atmos du Samsung Galaxy Note 10.

Surcouche : un peu d’Oxygen, ça fait du bien !

La surcouche Oxygen OS est sans nul doute la meilleure du marché d’après nous. Très proche d’Android Stock, OnePlus a tout de même ajouté quelques fonctionnalités très pratiques ! Par exemple, dans l’application “Horloge” vous pouvez, en plus de connaître l’heure dans chaque ville du monde, voir la météo dans les villes que vous avez ajoutées à la liste.

Il est possible d’avoir la météo des villes étrangères directement depuis l’application « horloge »

Également, en se rendant dans les paramètres, Oneplus propose une fiche récapitulative à propos de votre téléphone.

Aussi, la personnalisation est au rendez-vous ! En effet, avec Oxygen OS, il est possible de choisir la couleur d’accentuation et même la forme des icônes. Vous pouvez également sélectionner la couleur qui apparaîtra sur les contours du téléphone lorsque vous recevrez une notification. D’ailleurs, nous avons beaucoup apprécié cette fonctionnalité !





Enfin, il est aussi proposé de choisir le type d’animation lorsque vous déverrouillez le téléphone avec le capteur d’empreinte digitale.

Vous l’aurez compris, toutes ces fonctionnalités rendent l’expérience utilisateur très intéressante et amplement satisfaisante.

OnePlus 7T Pro : Conclusion

Pour conclure, le OnePlus 7T Pro est un excellent smartphone. Cependant, l’intérêt d’avoir sorti un modèle “T Pro” est pour nous très limité. Comme nous l’avons vu dans ce test, les similarités entre le 7 Pro et le 7T Pro sont nombreuses. Mais les nouveautés sont quasi inexistantes. En effet, les 85 mAh de plus ou encore le snapdragon 855+ sont deux nouveautés qui ne se ressentiront pas à l’usage.

À vous de voir si vous êtes prêt à dépenser légèrement plus pour ce modèle 7T Pro, sachant que le prix du 7 Pro a déjà commencé à diminuer…

OnePlus 7T Pro À partir de 599€ 8.9 Design 10.0/10

















Ecran 9.0/10

















Photo et vidéo 7.5/10

















Puissance et fluidité 10.0/10

















Autonomie 8.0/10

















Audio 8.5/10

















Surcouche 9.0/10

















Points positifs Un écran très bon et très immersif

Un design original et qui absorbe peu les traces de doigts

Un son puissant et de qualité

Large choix de personnalisation grâce à Oxygen OS

Le bouton qui permet de passer du mode silencieux au mode vibreur ou sonnerie Points négatifs Une autonomie qui aurait pu être mieux

Peu de différences par rapport au 7 Pro

