Présenté en août dernier, le Samsung Galaxy Note 10 se veut être la vitrine technologique de Samsung dans le milieu des smartphones. Nous l’avons testé et nous allons vous dire s’il réussit à faire mieux que la concurrence dans le même segment de prix !

Caractéristiques techniques

RAM : 8 Go Autonomie : 3500mAh / charge 25W / charge complète en 1h15 Écran : 6.3 pouces OLED / 410 ppp / HDR10+ Stockage : 256 Go non extensible Appareil photo : ultra grand angle/ grand angle / zoom optique x2 Coloris : Noir ou Argent Déverrouillage : Capteur d’empreinte digitale sous l’écran Charge sans fil : 12.5W Audio : Compatible Dolby Atmos Prix : 959€

Design du Samsung Galaxy Note 10

Comme à l’habitude de la gamme Note, le Samsung Galaxy Note 10 possède un design plutôt carré qui lui permet de se distinguer des autres smartphones.

Le premier est un capteur ultra grand angle qui vous permettra de capturer de belles photos de paysages ou de groupes. Le second est un grand angle assez classique. Enfin, le dernier capteur apporte un zoom optique x2. Nous détaillerons la partie photo un peu plus bas dans ce test.

L’alignement vertical des capteurs photos nous fait évidemment penser à la marque chinoise Huawei et à sa fameuse série P. Cette disposition s’avère pratique au quotidien car elle permet de ne pas poser ses doigts sur les capteurs lorsque l’on tient le smartphone dans ses mains.

2 versions pour 2 profils

Le Samsung Galaxy Note 10 est disponible en deux coloris: noir et argent. La première version est très classique mais a l’avantage de passer partout. C’est d’ailleurs celle que nous avons reçu. Cette couleur noire est très légèrement bleutée, un petit détail très joli à l’œil ! La seconde, la version argent, se veut plus tape à l’oeil avec des reflets qui renvoient directement aux reflets que l’on peut observer au dos d’un CD de musique. Cette touche d’originalité plaira sans doute à quelques uns, même si elle ne nous a pas convaincu. Le dos du téléphone absorbe très facilement les traces de doigts, il est donc recommandé de mettre une coque pour le maintenir propre et en toute sécurité. Ou d’avoir une chiffonnette avec soit afin de le nettoyer en permanence.

À l’avant du téléphone, le Samsung Note 10 arbore fièrement un écran de 6,3 pouces OLED compatible HDR10+ et d’une résolution de 410 ppp. Concrètement, c’est un des meilleurs écrans du marché, après celui du Oneplus 7 Pro et du Note 10+. On peut cependant regretter que l’écran du Note 10 est « simplement » Full HD alors que celui du Note 10+ est QHD+. Rassurez-vous, la différence n’est pas perceptible lors de l’utilisation du smartphone.

Enfin, la caméra selfie s’avère de petite taille, en forme de poinçon, et se situe au milieu de l’écran. Nous préférons ce positionnement de la caméra, contrairement à celle des S10 qui se loge dans le coin de l’écran.

Un écran d’une qualité époustouflante

Comme dit plus haut, l’écran est un des meilleurs du marché. Il ne possède pratiquement aucune bordure à l’exception d’un très petit menton en bas de l’écran.

En extérieur, il est très facile de voir ce que l’on fait sur l’écran du smartphone. Il est très lumineux, ce qui est agréable à l’utilisation. Lorsque l’on regarde un film, le petit poinçon se fait encore plus discret et sa présence n’est alors plus remarquable. Nous sommes donc immergés dans le film ! L’écran semble bien paramètre dans sa version par défaut, mais il nous a fallu passer par les paramètres pour le faire davantage tirer sur le bleu (très légèrement). Mais ceci est une question de goût personnel… L’écran du Note 10 est compatible HDR10+, ce qui apporte un réel gain de qualité lorsque l’on regarde des vidéos compatibles. La différence entre un écran dépourvu de cette technologie et un écran qui en est équipé est flagrante !

Pour ce qui est du déverrouillage du téléphone, nous devons passer par un capteur d’empreinte digitale sous l’écran. Au quotidien, il est assez rapide pour être déverrouillé mais est cependant plus long que ce que propose un Huawei P30 Pro ou encore un Xiaomi Mi 9T Pro. Ce n’est cependant pas un frein lors de l’utilisation du téléphone. Par contre, Samsung aurait dû le mettre légèrement plus bas sur la face avant car nous avons tendance à poser son doigt au mauvais endroit quand l’écran est en veille.

La partie photo et vidéo

Ce Samsung Galaxy Note 10 se dote d’un ultra grand angle, d’un grand angle, ainsi que d’un zoom optique x2.

Commençons par le capteur principal : le grand angle. Il offre des clichés très détaillés et souvent très saturés. Il faudra donc voir le type de photo que vous aimez. Si vous n’aimez pas les photos saturées, il sera alors conseillé de retirer la saturation en post-traitement. La qualité photo finale est souvent très bonne de jour, et très correcte en faible luminosité. De plus, le téléphone bénéficie d’un mode nuit qui vous permettra de faire de beaux clichés même quand la lumière vient à manquer.

Photo prise en grand angle avec IA activé

Le second capteur, l’ultra grand angle, est très pratique dans certaines situations et offre une belle qualité photo.

Photo faite en ultra grand angle

Enfin, le zoom optique x2, bien que modeste comparé au zoom x5 optique d’un P30 Pro ou d’un OPPO Reno, reste très bon et fait ce qu’on lui demande.

Nous tenons également à souligner que la colorimétrie entre les capteurs est très similaire. Les clichés pris avec les différents capteurs du téléphone ont les mêmes couleurs. C’est très bien !

Ultra grand angle

Grand angle

Zoom optique x2

Des modes et de la stabilisation

Également, le téléphone possède de nombreux modes. Dont un mode « Instagram » qui permet de publier ses photos directement depuis l’application photo du téléphone sans perdre en qualité. Parmi ces modes, on retrouve aussi un mode portrait qui ajoute du flou en arrière plan. Ce mode s’est avéré bon dans la pratique. Nous avons apprécié le fait de pouvoir ajuster le flou d’arrière plan même après avoir pris la photo.

Pour ce qui est de la qualité vidéo, le téléphone peut filmer jusqu’en 4K 60 fps mais nous sommes restés en 4K 30 fps afin d’avoir la stabilisation. La qualité vidéo est donc très bonne. L’autofocus est rapide et ne perd pas la mise au point sur le sujet. Ce Samsung Galaxy Note 10 pourra donc être votre outil professionnel si vous êtes vidéaste et que vous souhaitez filmer en déplacement sans avoir à transporter une énorme caméra. Enfin, la stabilisation en vidéo est très bonne !

Puissance et fluidité

Épaulé par 8 Go de Ram et un Exynos 9825, le téléphone est fluide et puissant au quotidien. Durant notre test, nous n’avons rencontré aucun ralentissement mais le téléphone a tendance à chauffer assez rapidement, ce qui peut nous inciter à lâcher celui-ci quelques minutes afin de le laisser se refroidir. Pour des jeux très gourmands comme PUBG, vous pourrez jouer avec les graphismes poussés au maximum sans soucis, excepté la chauffe du smartphone.

Avec une telle fiche technique, ce Note 10 pourra être votre compagnon durant plusieurs années avant de devenir obsolète.

Le S-Pen, un détail qui change tout

Comme tous les Note, ce Galaxy Note 10 abrite dans la tranche inférieure du téléphone un stylet appelé S-Pen.

N’étant pas un dessinateur, je me suis toutefois surpris à utiliser régulièrement ce stylet pour de la retouche photo, prendre un selfie sans toucher l’écran, faire des créations artistiques sur Canva… Et tout cela directement sur le téléphone !

Dessin réalisé avec le S-Pen sur le Note 10

Aussi, dès que l’on sort le S-Pen du Note 10, plusieurs fonctionnalités s’affichent: prise de note, dessin, capture d’écran… Très pratique pour gagner du temps sans devoir chercher l’application dédiée !

Il est donc indéniable que ce S-Pen apporte un réel plus par rapport à la gamme S qui en est dépourvue.

Une autonomie tout juste satisfaisante

Une batterie de 3500 mAh équipe ce Samsung Galaxy Note 10. Concrètement, le téléphone permet de tenir une journée complète mais il ne faudra pas lui en demander plus. On est donc très loin de l’autonomie du Note 10+ ou d’un P30 Pro. Toutefois, le Note 10 est fourni avec un chargeur 25W qui permet de recharger le téléphone de 0% à 100% en 1h15 et de 0% à 50% en 27 minutes. Également, le smartphone est compatible avec la recharge sans fil et la charge inversée 12W.

Vous l’aurez compris, nous sommes un poil déçu sur l’autonomie un peu juste de ce téléphone. Dans cette gamme de prix, nous aurions aimé une recharge un peu plus rapide ainsi qu’une meilleure autonomie.

Un son tout simplement incroyable

La partie audio est LA surprise de ce téléphone. En effet, le Samsung Galaxy Note 10 est compatible Dolby Atmos. Il offre ainsi une meilleure expérience sonore qui se veut plus immersive. Lors du visionnage d’un épisode de Stranger Things sur Netflix, chaque personnage pouvait être situé dans l’espace au niveau du son. Plus simplement, quand un personnage était à droite de l’écran et était en train de parler, le son sortait tout simplement de la droite du téléphone. Étant sceptique sur cette fonctionnalité que nous pensions gadget, le Note 10 nous a tout de suite fait changer d’avis sur le Dolby Atmos d’un téléphone. Donc cinéphiles, ce téléphone est fait pour vous !

Cependant, des vibrations se font sentir quand on visionne une vidéo sur le téléphone. On pourrait penser qu’il s’agit d’une fonctionnalité pour renforcer l’immersion, mais cela c’est plus avéré dérangeant… De plus, nous avons tendance à boucher le haut-parleur du téléphone avec sa main droite quand on regarde une vidéo à l’horizontale.

Enfin, le son produit par le téléphone peut être poussé jusqu’à un niveau sonore élevé, ce qui est plutôt positif pour ceux voulant mettre l’ambiance en soirée.

La surcouche One UI

La surcouche OneUi est une des meilleures surcouches sur Android actuellement. Elle propose notamment le Dark Mode.

Les icônes des paramètres de réglages sont très bien désignées et sont assez épurées. Le Always on Display est très bien et présente par défaut les informations les plus importantes ( notifications, heure, date…)







Quand on est sur l’écran d’accueil, un swipe vers la droite permet d’arriver sur la page Bixby qui affiche des informations comme les actualités, le nombre de pas effectué durant la journée, le top 50 des chansons sur Spotify, les photos prises durant la journée, le top des hashtags sur Twitter en ce moment…





Par ailleurs, l’application calculatrice est dotée de fonctionnalités appréciables comme un convertisseur d’unités.





Également, l’application santé de Samsung est bien conçu et est simple à prendre en main. Elle propose de voir le nombre de pas quotidien, le nombre de calories manger chaque jour, un suivi du sommeil détaillé, et même un suivi du nombre de verres d’eau bu quotidiennement !





Pour finir, un swipe de droite à gauche de l’écran permet d’avoir des raccourcis d’applications, afin d’avoir ses applications favorites sous la main sans nécessairement devoir les chercher. Une fonctionnalité plutôt pratique !

Conclusion

Pour conclure ce test du Samsung Galaxy Note 10, ce smartphone est incontestablement un des meilleurs smartphones de cette année 2019. Son design est très réussi et il bénéficie d’un écran vraiment très joli qui sera idéal pour regarder du contenu vidéo. Néanmoins, sa batterie un peu faiblarde ainsi que son petit zoom optique x2 empêchent ce téléphone d’être le meilleur du marché. Il est dès à présent disponible à partir de 959€ sur Amazon ou encore sur le site de Samsung.

Samsung Galaxy Note 10 959€ 8.5 Design 10.0/10

















Ecran 9.0/10

















Photo et vidéo 8.0/10

















Puissance et fluidité 8.0/10

















Autonomie 7.5/10

















Audio 9.0/10

















Surcouche 8.0/10

















Points positifs Un écran magnifique

Un son excellent

Un format assez compact

Le S-Pen Points négatifs Le zoom optique x2 seulement

Une surcouche parfois compliquée

Une batterie trop juste pour un téléphone à ce prix Acheter sur Amazon