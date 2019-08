Après avoir sorti un Xiaomi Mi 9T il y a quelques semaines, Xiaomi revient de nouveau à l’attaque avec son nouveau Mi 9T Pro, censé combler les défauts de son prédécesseur. La mission est-elle réussie ?

Caractéristiques Techniques

Écran : Amoled Full HD+/ 6.39″/ résolution 403 ppp/ Gorilla Glass 5

Poids : 191 grammes

OS : MIUI 10 basé sur du Android 9.0

Mémoire interne : 64/128go

Micro SD : non

Processeur : Snapdragon 855

RAM : 6go

4K : Oui, 60 fps

Batterie : 4000 mAh Port de charge : USB-C

Recharge sans fil : non

Audio : prise jack 3.5mm

Coloris : rouge, noir, bleu

Prix : 429€ (64go) et 449€ (128go)

Design du Xiaomi Mi 9T Pro

Tout d’abord, le Xiaomi Mi 9T Pro est disponible en 3 couleurs. La version que nous avons reçu correspond à la couleur noire carbone, rendant le Mi 9T Pro très sobre et lui donnant un aspect assez premium. Pour ceux préférant l’originalité et les reflets envoûtants, Xiaomi a décliné ce téléphone dans une version bleue avec des reflets verts, ainsi qu’une version rouge avec des reflets roses et noirs.

Au dos du téléphone se trouvent trois capteurs photos et le flash. Le premier capteur est un grand angle de 48 MP, le second est un ultra grand angle de 13 MP, et enfin le dernier est un téléobjectif proposant un zoom x2 optique de 8 MP. À en regarder la configuration photo, ce Mi 9T Pro a pour but d’être polyvalent afin de vous permettre un maximum de possibilités au moment de la prise de vues.

Une fois dans la main, le smartphone paraît robuste mais s’avère très glissant et très salissant. Heureusement, Xiaomi fournit une coque noire mate dans la boîte du téléphone.

Pour ce qui est de la face avant du téléphone, l’écran ne comporte pratiquement aucune bordure, à l’exception d’un léger menton en bas du téléphone. Pour cette gamme de prix, avoir un tel écran est vraiment très appréciable !

Enfin, sur la tranche droite du téléphone, on retrouve les boutons de volume et le bouton d’allumage. Petit détail très bien vu, le bouton d’allumage est de couleur rouge dans la version noire du Xiaomi Mi 9T Pro, créant un vrai style visuel au smartphone.

Un écran de grande qualité

L’écran du Mi 9T Pro mesure 6.39” et offre une définition Full HD+ ainsi qu’une résolution de 403 PPP. De plus, ayant peu de bordures, l’écran est très immersif ce qui sera idéal pour regarder du contenu Youtube ou bien Netflix.

Dans la pratique, l’écran a tendance à tirer légèrement sur le bleu. Il faudra alors passer par les paramètres du téléphone pour régler ce léger défaut. Nous vous conseillons donc de configurer l’écran du Mi 9T Pro en vous référant à l’image ci-dessous.

L’écran étant Amoled, il offre un contraste infini de l’image et vous permettra également de préserver un peu de batterie, les pixels noirs étant tout simplement éteints. La luminosité de l’écran est très bonne et vous n’aurez aucun soucis à l’utiliser en extérieur.

Pour déverrouiller le téléphone, on passe par un capteur d’empreinte digitale sous l’écran. Dans la pratique, il s’est montré plutôt réactif et sans réel défaut.

Cet écran est donc un très gros point positif pour ce Mi 9T Pro !

Photo et vidéo

Pour la partie photo, les résultats sont plutôt mitigés. En effet, de jour les clichés pris avec le Mi 9T Pro sont plutôt convaincants. Le piqué est bon, et les clichés ne sont ni trop contrastés ni trop saturés.

Photo prises de jour avec le capteur principal

Photo prise de jour avec le capteur principal

En mode portrait, le détourage du sujet pour appliquer le flou d’arrière plan est souvent bon et précis.

Le détourage est parfait mais le t-shirt blanc parait presque rose par endroit

Toutefois, quand la lumière vient à manquer comme en intérieur par exemple, les clichés manquent de netteté et sont parfois flous. On remarque également du grain sur les photos en faible luminosité.

Photo prise avec le capteur principal en mode Auto

Photo prise avec le mode portrait

Photo prise avec le capteur principal en mode Auto

Photo prise avec le mode portrait

On remarque donc du grain sur les photos en mode portrait, comme vous pouvez le voir ci-dessus.

Pour ce qui est du zoom optique x2, les photos s’avèrent similaires à celles prises en grand angle et ont donc les mêmes atouts et défauts que cités précédemment. À noter que ce mode apporte encore plus de grain à la photo en faible luminosité !

Enfin, l’ultra grand angle est très pratique pour prendre un groupe de personnes ou encore un monument en photo. Les résultats sont assez corrects en extérieur mais ne comptez pas sur ce capteur lorsque la lumière vient à manquer. Il pourra donc dépanner si besoin est.

Photo prise avec l’ultra grand angle de jour

Le Xiaomi Mi 9T Pro est également doté d’un mode nuit qui est assez efficace, du moment que l’on ne zoome pas dans la photo une fois prise. En effet, lorsque l’on zoome sur le cliché pris en mode nuit, on s’aperçoit que le traitement de l’image est très lissé et le sujet manque alors de piqué et de contraste. Mais pour la majorité des personnes, ce « détail » ne sera pas vraiment un grand point négatif.

Photo prise sans le mode nuit

Photo prise avec le mode nuit

La caméra selfie est une caméra pop-up qui sort lorsque l’on souhaite faire un selfie. La qualité des photos prises avec cette caméra est correcte mais le lissage de la peau est légèrement exagéré et le visage manque un peu de détails. La qualité obtenue sera suffisante pour une majorité de personnes cependant.

Photo prise avec la caméra selfie

En vidéo, le Mi 9T Pro peut filmer jusqu’en 4k 60 fps, chose très rare pour un téléphone dans cette tranche de prix. Nous vous recommandons cependant de rester en Full HD ou en 4K 30 fps pour obtenir de meilleures résultats, la 4K 60 fps étant mal maîtrisée et supprimant la stabilisation. Nous tenons aussi à souligner que la mise au point en vidéo est très bonne et très rapide sur ce Mi 9T Pro.

Le Mi 9T Pro est donc un smartphone polyvalent en photo et pourra très bien vous accompagnez lors de vos balades ou en vacances, à condition de ne pas être trop exigeant. Si vous comptez sur ce Mi 9T Pro pour réaliser de belles vidéos vous ne serez pas déçu, à condition de ne pas dépasser la 4K 30 fps.

Puissance et fluidité

Épaulé par 6 Go de RAM et un processeur Snapdragon 855 (un des plus puissants du marché actuellement), le téléphone réussit à faire tourner n’importe quelle application ou jeu sans aucun ralentissement.

On peut également faire tourner deux applications à la fois en ayant une parfaite fluidité. Après plus de 30 minutes de jeux, le téléphone chauffe mais très légèrement et se refroidit en seulement quelques minutes, pas de soucis de ce côté là ! Enfin, nous regrettons les animations de MIUI qui sont assez lourdes et qui ne font que ralentir le téléphone, ce qui sera sûrement corrigé avec l’arrivée de MIUI 11 dans les prochaines semaines.

Avec de tels composants, le Mi 9T Pro pourra tenir dans la durée sans qu’aucun ralentissement n’apparaisse avant plusieurs années.

Autonomie du Xiaomi Mi 9T Pro

Équipé d’une batterie de 4000 mAh, le Xiaomi Mi 9T Pro tient aisément une journée complète en utilisation intensive, et 2 jours en utilisation normale. C’est un vrai bonheur de ne plus se soucier de surveiller où en est la batterie de son téléphone ! De plus, le Mi 9T Pro bénéficie de la charge rapide 18W ce qui vous permettra de le charger de 0% à 100% en environ 1h35.

Audio

Le Xiaomi Mi 9T Pro intègre un haut-parleur en bas du téléphone ainsi qu’une prise jack 3,5 mm. Le son sortant du téléphone est donc mono, ce qui est un peu regrettable pour un téléphone milieu de gamme. Toutefois, la prise jack vous permettra de brancher des écouteurs ou un casque filaire. Et si vous possédez des écouteurs sans-fil, vous pourrez bien évidemment les connecter au téléphone via le Bluetooth.

Surcouche

Le téléphone tourne actuellement sous Android 9.0 (la dernière version d’Android) et embarque la surcouche de Xiaomi nommée MIUI. Cette interface est très colorée et permet un large choix de personnalisation. Vous pourrez donc choisir entre les boutons virtuels ou bien les gestes pour naviguer sur votre Mi 9T Pro.

L’application “Calculatrice” de Xiaomi est très bien pensée et vous permettra d’effectuer des calculs, de convertir des devises, de convertir des unités, ou encore de simuler un prêt bancaire.







Malheureusement, l’interface manque d’homogénéité puisque certaines applications ont une forme ronde et d’autres carrée. On regrette que Xiaomi ne force pas toutes les applications à adopter la même forme visuelle.

Certaines icônes sont rondes et d’autres carrées

De plus, le fait de pouvoir tout personnaliser s’avère parfois trop contraignant et complique l’utilisation du téléphone. En effet, le menu paramètres est très long et comporte de nombreux réglages, parfois mal expliqués.

Les paramètres sont très nombreux (ils ne figurent pas tous sur la photo ci-dessus)

Aussi, il est impossible d’enlever une notification en glissant de la droite vers la gauche. MIUI accepte donc que le mouvement de gauche vers la droite pour enlever une notification. Ce petit détail peut paraître insignifiant mais à l’utilisation il s’est très souvent avéré être une gêne pour l’utilisateur.

Enfin, le gestionnaire des tâches paraît assez brouillon et un utilisateur non-habitué à la surcouche de Xiaomi aura du mal à s’y repérer. Nous aurions préféré un gestionnaire des tâches similaire à ce que propose Apple ou encore Huawei avec sa surcouche EMUI.



Le gestionnaire des tâches pourrait être simplifié

Vous l’aurez compris, la surcouche de MIUI nous a laissé un avis plutôt mitigé puisqu’elle propose de bonnes choses mais manque cruellement de simplicité.

Conclusion du Xiaomi Mi 9T Pro

En conclusion, ce Xiaomi Mi 9T Pro est un très bon rapport qualité/ prix offrant de la puissance au quotidien, une très bonne autonomie pour en profiter tout a long de la journée, et une qualité photo correcte et surtout une réelle polyvalence. Seul la surcouche MIUI est un réel défaut mais devrait être améliorée d’ici les prochaines semaines avec l’arrivée de MIUI 11.

Retrouvez notre test du Xiaomi Mi 9T !

Xiaomi Mi 9T Pro 449 8.1 Design 8.0/10

















Écran 9.0/10

















Photo et vidéo 7.0/10

















Puissance et fluidité 9.0/10

















Autonomie 10.0/10

















Audio 8.0/10

















Surcouche 6.0/10

















Points positifs L'autonomie

Un bel écran

Polyvalent en photo

Un bon autofocus en vidéo Points négatifs Surcouche très complexe

Le mode portrait Acheter sur Amazon