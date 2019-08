World of Warcraft Classic est désormais disponible !

World of Warcraft a été créé il y a 15 ans, et entre temps, le jeu a bien évolué. En effet, des fonctionnalités et des extensions ont été ajoutées.

C’est pour cela que Blizzard a décidé de créer « World of Warcraft Classic ». C’est un retour aux sources, puisque l’on revient en 2006, à l’époque de la mise à jour « Tambours de Guerre ».

Une autre ambiance

En effet, World of Warcraft, en 2006, c’était une toute autre ambiance. Tout doit être organisé collectivement par les joueurs d’un même royaume, et certains défis, notamment les plus difficiles, demandent à 40 joueurs de réunir leurs forces !

Azeroth, quant à elle, est très redoutable : ses défis vous pousseront à repousser vos limites. La Horde et l’Alliance devront affronter des entités d’une puissance inimaginable, comme Ragnaros, le seigneur du Feu, ou l’archiliche Kel’Thuzad !

WoW Classic va continuer de s’améliorer

Des nouveautés vont apparaître dans les prochaines semaines et mois, avec notamment des raids emblématiques avec, par exemple, le repaire de l’Aile noire, Zul’Gurub et Naxxramas ; des champs de bataille en PvP comme le goulet des Warsong et la version classique de la vallée d’Alterac ; mais également de très gros événements qui mobiliseront des milliers de joueurs.

Un événement qui précède les 15 ans de WoW

Pour les 15 ans de WoW, en plus de WoW Classic, des événements seront organisés, comme par exemple dans la dernière extension « Battle for Azeroth » où les joueurs du niveau maximum pourront participer à un raid réunissant certains des boss les plus difficiles de l’histoire du jeu. Tous les joueurs qui réussissent à aller jusqu’au bout du raid recevront la monture Brise-monde d’obsidienne.

De plus, tous les joueurs qui se connecteront pendant l’événement débloqueront des bonus, comme une mascotte mini Nefarian, un haut fait commémoratif, et d’autres surprises !

Et… C’est dispo quand ?

Eh bien c’est déjà disponible pour tous les joueurs ayant déjà un abonnement World of Warcraft !

Rendez-vous donc sur le site de World of Warcraft Classic !