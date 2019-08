iPhone 11 : Toutes les rumeurs sur le prochain smartphone d’Apple

Tandis que septembre approche à grands pas, de nombreuses rumeurs évoquent l’annonce prochaine de l’iPhone 11, nouveau smartphone de Apple.

Comme chaque année, le mois de septembre rime avec l’annonce du nouveau smartphone. En effet, depuis 2012, Apple a pour rituel de présenter ses nouveaux modèles dès les premiers jours du mois, sous les yeux ébahis des fans. Cette année ne devrait donc pas déroger à la règle, comme en témoigne l’information dénichée par iHelp BR. Grâce à la mise à disposition d’iOS 13, ces derniers ont découvert la date du 10 septembre dans une image de l’interface du système d’exploitation. Une information qui semble évidemment plausible et qui nous permet donc de vous offrir un récapitulatif final de toutes les rumeurs concernant ce prochain appareil made in Apple.

Trois versions différentes

Pour ce nouveau produit, Apple proposera trois successeurs aux XR, XS et XS Max : iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Le premier sera logiquement le modèle le plus abordable, tandis que les deux Pro seront des versions plus haut de gamme.

Au niveau de l’écran, ces nouveaux modèles ne devraient pas révolutionner la marque et s’apparenteraient aux précédents XR, XS et XS Max. En effet, l’iPhone 11 disposerait d’un écran LCD de 6,1 pouces, le Pro d’un OLED de 5,8 pouces et le Pro Max d’un OLED géant de 6,5 pouces.

Les quelques différences notables se trouveraient surtout au niveau esthétique. Ainsi, les trois smarphones devraient embrasser un aspect mat, moins glissant et moins affecté par les traces de doigts, tout en introduisant de nouvelles couleurs (vert et lavande sont notamment évoqués). L’interrupteur permettant de passer rapidement en mode silencieux devrait changer de design et se déclencherait maintenant verticalement.

Pour finir, cet iPhone 11 marquerait aussi l’introduction de Haptic Touch, successeur de la technologie 3D Touch.

L’appareil photo

Une des innovations majeures de cette itération 2019 serait l’appareil photo. Afin de rattraper son retard, Apple introduirait un appareil photo supplémentaire, tout en mettant au point un téléobjectif, permettant de prendre des zooms 2x plus puissants. Sur les iPhone 11 Pro, un ultra grand-angle sera mis en place, afin de prendre du recul sur la prise de photo.

Le bloc caméra devrait quant à lui devenir carré, et la caméra adopterait des améliorations notables.

Les rumeurs affirment aussi l’arrivée d’un logiciel, permettant de modifier le zoom sur les photos déjà enregistrées, et d’un mode nuit, permettant de prendre des clichés, malgré le peu de lumière.

Autonomie et recharge

Pour cette nouvelle génération, Apple mettrait en place de nouvelles batteries plus performantes. Selon DigiTimes, l’iPhone 11 posséderait 3000 mAh, l’iPhone 11 Pro de 3200 mAh et le Pro Max de 3500 mAh.

Ces iPhone 11 marqueraient aussi l’arrivée d’un chargeur rapide dans la boîte. Grâce à ses 18W, il pourrait recharger l’appareil en moins de deux heures. Un grand pas en avant, compte tenu des trois heures requises par le chargeur actuel de 5W. La recharge bilatérale ferait elle aussi son apparition et donnerait la possibilité de charger un appareil grâce à la batterie de son iPhone. Les écouteurs AirPods pourraient par exemple s’offrir un regain de vitalité, grâce à cela.

Cependant, malgré toutes ses nouveautés, l’iPhone 11 n’inclurait pas l’USB-C et conserverait son port Lightning.

5G et WiFi

Alors que la 5G fait ses premiers pas, Apple ne semble pas prêt à introduire cette dernière à ses nouveaux produits. La société attendrait donc septembre 2020 pour rendre ses mobiles compatibles.

Côté WiFi, alors que Samsung s’introduisait à la Wifi ax, Apple attendrait encore un an (ou plus) pour se convertir à cette nouvelle forme de réseau sans-fil.

Processeur, Face ID et autres fonctionnalités

Nouvel iPhone oblige, Apple mettrait à jour le processeur. De ce fait, la génération A13 s’accompagnerait d’une puce Matrix, dont la grande capacité permettrait de gérer des tâches lourdes. La réalité augmentée pourrait donc être introduite de cette manière.

La technologie Face ID, permettant la reconnaissance faciale, connaîtrait elle aussi de nombreuses améliorations. À l’instar de l’iPad Pro, cette-ci deviendrait possible, même à l’horizontale ou lorsque le téléphone est posé sur une table.

Parmi les quelques fonctionnalités améliorées, l’étanchéité franchirait un cap majeur et l’iPhone pourrait rester immergé bien plus longtemps.

Selon certains échos, l’Apple Pencil deviendrait aussi compatible avec ces nouvelles itérations de smartphones. Reste à savoir s’il s’agira d’un nouveau modèle.

La date de sortie

Pour conclure, la date de sortie est évidemment la question revenant souvent en boucle. Si l’on se tient aux habitudes du constructeur, nul doute que cet iPhone 11 devrait faire son entrée dès fin septembre, et ce afin d’accompagner la mise à disposition d’iOS 13.