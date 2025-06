Test – Capcom Fighting Collection 2 sur Xbox : une célébration des années folles du versus fighting

Alors que le genre du jeu de combat connaît un renouveau spectaculaire depuis quelques années – avec le succès de Street Fighter 6 ou Tekken 8 – Capcom continue d’honorer son patrimoine. Après une première compilation saluée pour son respect de l’œuvre originale et ses efforts de préservation, Capcom Fighting Collection 2 fait le pari du retour de huit titres plus confidentiels, mais tout aussi fondateurs. Sur Xbox, cette anthologie offre un voyage intense entre crossover mythique, bastons explosives et combats loufoques, dans un habillage modernisé.

Une sélection de huit titres marquant l’âge d’or du combat japonais

Là où la première compilation se concentrait sur les années 90, cette suite s’aventure sur la fin de cette décennie et le tout début des années 2000, période de transition entre 2D flamboyante et tentatives plus ou moins convaincantes en 3D.

Voici la liste complète des jeux inclus :

Capcom vs SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Sorti initialement sur Dreamcast au Japon, ce crossover était une réponse directe à la rivalité Capcom/SNK. Le système de « Groove » permettait d’adopter le style de jeu Capcom (Combo basé) ou SNK (plus stratégique, avec esquive). Ce titre brille par son équilibre et son ambiance.

Capcom vs SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Véritable monument du genre, CvS2 propose six styles de jeu, une immense sélection de personnages, et des mécaniques profondes. C’est sans doute la pièce maîtresse de cette compilation, et l’un des jeux les plus demandés par les fans depuis des années.

Street Fighter Alpha 3

La version arcade japonaise du célèbre Alpha 3 (ou Zero 3) débarque avec tous ses personnages. L’intégration des « Isms » (X, A, V) selon le style de jeu, et la nervosité de son gameplay en font l’un des Street Fighter les plus joués en tournoi. Cette version corrige certains bugs et équilibre mieux le casting.

Capcom Fighting Evolution (Fighting Jam)

Celui-ci est plus clivant. Conçu comme une célébration rapide des personnages de l’univers Capcom, Fighting Evolution souffre de sa réalisation datée, de sa lenteur, et d’un roster déséquilibré. Il reste néanmoins une curiosité historique, avec l’unique apparition d’un mashup aussi large hors des licences Marvel.

Power Stone

Plus qu’un jeu de combat, Power Stone est un jeu d’arène en 3D, mélangeant plateformes, objets et transformations en super-guerriers. Très populaire sur Dreamcast, il brille par son rythme frénétique et son fun immédiat. Sa jouabilité simple, mais stratégique reste toujours aussi efficace.

Power Stone 2

La suite pousse encore plus loin l’idée : jusqu’à 4 joueurs, davantage d’arènes dynamiques, et une folie encore plus totale. En local, c’est un bijou de fun multijoueur. En solo, l’IA peut frustrer par sa difficulté. Mais son inclusion est essentielle tant ce titre a marqué une génération.

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

Suite du méconnu Star Gladiator, ce jeu de combat 3D à armes blanches propose un univers SF kitsch à souhait. Malheureusement, la rigidité des animations et la lourdeur du gameplay le rendent aujourd’hui difficile d’accès. Un bel exemple des expérimentations de Capcom à l’époque.

Project Justice (Rival Schools 2)

Sans doute le jeu le plus culte de la collection. Véritable chef-d’œuvre de créativité, Project Justice mélange combats en 3D et mécaniques d’équipe, avec des personnages issus d’écoles fictives japonaises. C’est drôle, spectaculaire, et encore très jouable aujourd’hui grâce à sa direction artistique soignée et son système de tag combos accessible.

Une mise en valeur respectueuse

Capcom n’a pas simplement copié ces jeux : chaque titre bénéficie d’une présentation adaptée. Les menus sont unifiés, les visuels retravaillés, avec des galeries d’artworks, musiques d’époque et versions remixées (appelées “Ver. 2K25”). On peut activer des filtres CRT, zoomer sur l’écran ou utiliser des bordures illustrées rappelant les bornes d’arcade japonaises.

Le mode entraînement est également présent pour chaque jeu, ce qui facilite grandement la prise en main, surtout pour des titres qui n’avaient jamais proposé de tutoriels à l’origine.

Des options modernes pour un confort de jeu optimal

La véritable force de cette compilation est d’avoir intégré un rollback netcode pour le jeu en ligne. Ce système, utilisé dans les meilleurs jeux de combat modernes, permet des parties fluides même avec des connexions éloignées. Et cela fonctionne : les affrontements en ligne sont propres, rapides et très stables. Chaque jeu dispose d’un mode classé, d’un matchmaking et de la possibilité de créer un lobby privé.

Autres ajouts bienvenus : les sauvegardes instantanées, les “One Button Specials” (pour faciliter les coups spéciaux), la lecture des commandes et l’accès aux musiques indépendamment du jeu. L’ensemble témoigne d’un soin réel porté à l’expérience globale.

Accessibilité vs héritage

Il faut toutefois nuancer l’approche : cette collection s’adresse clairement à un public averti. Les mécaniques des CvS2 ou Fighting Evolution peuvent sembler cryptiques pour un joueur moderne. Même avec les aides, il n’y a pas d’énorme effort de vulgarisation ou d’introduction aux systèmes de jeu.

Mais paradoxalement, c’est ce qui fait aussi son charme. Capcom Fighting Collection 2 ne prend pas ses joueurs pour des novices et ne cherche pas à trop moderniser. Elle leur offre une machine à remonter le temps, sans filtre, avec juste ce qu’il faut de confort moderne pour être pleinement jouable sur Xbox Series X ou S.

Conclusion : Une lettre d’amour de Capcom pour les connaisseurs

Capcom Fighting Collection 2 est une compilation de passionnés pour les passionnés. Elle évite les redites, ose ressortir des titres rares, parfois imparfaits, mais toujours intéressants. Les ajouts techniques, le netcode rollback, et la richesse des contenus annexes (musique, archives, galeries) en font un objet vidéoludique précieux, à la croisée de la préservation et du plaisir de jeu.

Pour les fans de l’âge d’or des jeux de combat japonais, c’est un indispensable. Pour les nouveaux venus, une curiosité fascinante, parfois exigeante, mais qui mérite d’être découverte.