Test – Irem Collection Vol. 2 : Revivez l’âge d’or des salles d’arcade

Revue sur Irem Collection Vol. 2 24,99€

Résumé

Irem Collection Vol. 2 est une compilation rétro lancée le 14 novembre 2024 par ININ Games, regroupant trois classiques des années 90 : GunForce, GunForce II et Air Duel. Disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox, cette collection offre une expérience arcade authentique enrichie de fonctionnalités modernes comme la sauvegarde rapide, le rewind, et des classements en ligne. Fidèle aux jeux originaux, elle introduit également GunForce II et Air Duel sur console pour la première fois. Avec son mode coopératif local et ses éditions physiques limitées, cette collection est un hommage incontournable à l’âge d’or des salles d’arcade.