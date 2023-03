3 jeux vidéo de la semaine : Hogwart Legacy, Raiden IV x MIKADO remix et Dragon Ball : Kakarot

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine : Hogwart Legacy, Raiden IV x MIKADO remix et Dragon Ball : Kakarot PS5.

Raiden IV x MIKADO remix

Il est loin le temps où les shoot’emp up étaient les stars des ventes. Pourtant le genre continu d’avoir du succès et reste l’un des meilleurs défouloirs vidéoludiques du monde et dont la PS5 manque singulièrement. Alors, tester Raiden x Mikado remix met du baume au cœur. Le premier Raiden est né en 1990 et sa dernière itération est sortie en 2007. Nous sommes en face de la version ultime pensée pour PS5, après être passée par la Switch et la Xbox. Le Mikado fait référence à la mythique salle d’arcade tokyoïte du quartier Takadanobaba, faisant ainsi référence au respect des traditions du genre.

Nous sommes face au plus pur exemple de shoot’emp up vertical où vous devrez valser entre les obstacles, les ennemis et leurs tirs nourris. Il est impératif de récupérer les bonus qu’abandonnent vos victimes. En effet, ce sont eux qui vous donneront des bonus de puissance, des armes secondaires et des bombes capables de nettoyer l’écran d’un coup, hors boss bien entendu. Les ennemis ne sont pas malins, mais compensent par le nombre qui rend certains moments très difficiles à décrypter. Surtout que ces malandrins peuvent vous prendre à revers. Vicieux, parfois mortels, mais cela ne fera qu’amplifier votre rage de vaincre. Le mode Overkill apporte une mécanique de scoring qui prend en compte les tirs sur les carcasses fraîches pour les faire totalement disparaître.

Nous sommes face à un très beau titre, attention ce n’est pas exceptionnel et parfois un peu redondant, mais le charme agit. Les graphismes 3D sont très réussis, l’animation sans faute et notre vaisseau répond au doigt et à l’œil. Sachez au passage qu’il est possible de jouer à deux en même temps sur le même écran et même en ligne.

Raiden IV x MIKADO remix, notre avis

Ceux qui aiment les shoot’em up à l’ancienne rapides, bouillonnants, explosifs et surtout difficiles se sentiront obligés d’investir dans ce titre. Il est possible de réduire la difficulté, mais est-ce vraiment ce que vous voulez ?

En partenariat avec Sony Raiden IV x MIKADO Remix - Deluxe Edition (PS5) Neuf 43.99 € Voir l'offre Neuf 44.22 € Voir l'offre Neuf 49.8 € Voir l'offre

Produit disponible sur NIS AMERICA Raiden IV x Mikado Remix Deluxe Edition

Voir l'offre 47,30 €

Hogwart Legacy

Qui n’a jamais rêvé de devenir élève à Poudlard ? Découvrir ce lieu emprunt de mystère, apprendre la magie, à voler sur un balai, voir devenir champion de Quidistch. Hogwart Legacy vous propose cela et bien plus. Ainsi, vous incarnez une nouvelle recrue du prestigieux établissement, qui, chose unique dans l’histoire, rentre directement en 5e année. Vous aurez beaucoup de travail en plus pour rattraper votre retard, tout en devant mener une vie scolaire presque normale. Oui presque, car vous êtes au centre d’une machination magique dont vous ne comprenez ni les tenants, ni les aboutissants et tout cela sur fond de révolte des gobelins.

Ce jeu est extraordinaire déjà par son univers commun à beaucoup. Même ceux qui ne le connaisse pas pourront y plonger avec beaucoup d’entrain. L’écriture est d’un excellent niveau, malgré quelques facilités parfois. Mais cela est compensé par des dialogues très bien conçus et une palette de personnages aussi variée qu’attachante, ou irritante. Notre curiosité et notre instinct nous poussent à explorer chaque recoin, interagir avec chaque personne pour démarrer une nouvelle aventure. Le système de gestion des sorts et des potions est très bien conçu. À l’usage, nous passons très rapidement de gentil sorcier farceur à un combattant aguerri. Les affrontements sont vraiment captivants, contre, attaque, enchaînement, usage de potion ou de lévitation, il y a une réelle complexité tactique.

Si son gameplay est ciselé, c’est l’aspect graphique qui vous achèvera. La direction artistique est somptueuse, nous avons vraiment l’impression d’être à Poudlard comme le reste de l’univers en monde ouvert. À pied, en balais magiques, à dos de griffon, presque chaque tableau découvert vous arrachera un sourire, un waouh. L’animation n’est pas en reste, même si nous avons noté parfois de petits lags et des problèmes, disons de rigidité. Pour le reste, c’est un sans-faute, bande originale incluse.

Hogwart Legacy, notre avis

Vous avez sûrement entendu l’affirmation disant que « Hogwart Legacy est le jeu que tout le monde attendait depuis la parution des livres » ? Sachez qu’elle est ici totalement véridique. Qu’y plonger quelques secondes, vous condamne à jouer des centaines d’heures et prendre toujours autant de plaisir.

Produit disponible sur HOGWARTS LEGACY - L'HERITAGE DE POUDLARD - Edition Amazon

Voir l'offre 65,99 €

Dragon Ball : Kakarot PS5

Il y’a plus de trois ans sortait Dragon Ball : Kakarot. Qui est simplement l’un des meilleurs jeux tirés de la saga. Un titre d’action, où les combats dantesques côtoient une bonne dose de RPG. Il a fait le bonheur des propriétaires de PS4, de Xbox One et même de Switch. Il manquait donc une version next-gen. Nous retrouvons donc exactement les mêmes mécaniques de jeux. Où vous parcourez le monde et rejouez les moments forts de la série, de l’arrivée de Raditz à Boo.

La dose de RPG n’est pas anecdotique. Elle apporte de la profondeur au jeu et permet de récupérer de nombreux objets et techniques. Les phases de combats sont toujours aussi jouissives et explosives. Plus vous avancerez et plus vous prendrez plein les mirettes. Surtout quand vous commencez à personnaliser les attaques ou peaufinez des enchaînements avec plusieurs combattants.

Passons aux choses sérieuses, l’adaptation PS5. Premier bon point, la mise à jour est gratuite pour les propriétaires de la version PS4. Nous avons un rendu beaucoup plus, fin et détaillés au niveau des textures principalement. Certes, les environnements restent toujours aussi vides, mais les effets visuels des combats nous font vite oublier cela. Notez la présence d’un mode performance 60 fps qui fera le plaisir des combattants.

Dragon Ball : Kakarot PS5, notre avis

Si vous avez déjà saigné ce titre sur PS4, vous aurez le plaisir de le redécouvrir PS5. Si c’est une première fois, vous allez simplement prendre votre pied avec le meilleur jeu DBZ depuis des lustres.