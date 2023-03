MARSATAC 2023 : une line-up techno pointue comme on aime

Bonne nouvelle pour les festivaliers dans la région marseillaise, Marsatac vient de dropper sa line-up techno pour son édition 2023, et c’est plutôt prometteur.

Pour vous donner une idée, MARSATAC 2022 c’était ça:

Un festival présent depuis 24 ans !

Marsatac est un des plus vieux festivals de France, créé en 1999, comme les Solidays par exemple). Même s’il était au départ dédié à la scène hip-hop marseillaise, on y retrouve désormais des artistes de tous horizons et tout style.

Selon les éditions, ont foulé le terrain de Marsatac des artistes tels que Eddy de Pretto, Orelsan, The Blaze, Adam Beyer, l’incroyable Charlotte de Witte, Amelie Lens, ou encore Boris Brejcha…

Une programmation techno bourrée de talents

Au programme cette année, rien de moins que quatre étoiles montantes françaises, qui chamboulent le monde de la techno. J’ai nommé Airod le protégé d’Amelie Lens, Anetha, Folamour, ou celui qu’on ne présente plus, le grand Trym !

Les autres artistes ne sont pas en reste, et vous pourrez taper du pied sur les sons de Charlie Sparks (qu’on adore), SPFDJ, ou encore ELOI.

Pour vous mettre dans l’ambiance, le festival vous a préparé une petite playlist fort sympa, disponible ici !

Marsatac promet un beau début d’été ensoleillé, avec du gros son

Rendez-vous donc du 16 au 18 juin 2023 au parc Borély, pour partager le soleil et les décibels !

Vous pouvez dès maintenant prendre vos places ici (à savoir que le pass Culture est accepté, je dis ça, je dis rien !).