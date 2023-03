LG UltraGear 45GR95QE : un écran PC OLED 45 pouces et 240 Hz qui nous emporte dans une nouvelle ère du jeu vidéo

LG Electronics a annoncé la disponibilité du premier moniteur incurvé OLED de 45 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 240Hz, le LG UltraGear 45GR95QE. Ce nouveau moniteur se distingue par sa qualité d’image exceptionnelle, ses fonctions de jeu et sa courbure optimale de 800R.

Doté d’une résolution WQHD (3440 x 1440) et d’une courbure 800R, le LG UltraGear 45GR95QE offre une nouvelle qualité de jeu tout à fait immersive. Les joueurs peuvent profiter d’un rapport de contraste presque infini et de noirs beaucoup plus profonds que les moniteurs LED. Avec des pixels auto-émissifs, la qualité d’image est exceptionnelle et les détails sont particulièrement mis en avant.

En termes de rapidité d’action, cet écran OLED est équipé d’un temps de réponse de 0,03 ms GtG. Cela permet de réduire les images persistantes et de bénéficier d’une image claire et précise. De plus, un taux de rafraîchissement de 240Hz offre une fluidité à couper le souffle, permettant à l’utilisateur de saisir les moments critiques et d’y réagir le plus rapidement possible. Les saccades et le flou sont ainsi réduits au minimum.

Enfin, le 45GR95QE est certifié à faible émission de lumière bleue et la dalle OLED mate AGLR (Anti-glare & Low Reflection) est également très confortable pour les yeux. Ce moniteur OLED à écran incurvé est donc un outil incontournable pour les gamers qui recherchent une expérience optimale et immersive.

Le LG UltraGear 45GR95QE est disponible en pré-commande pour un prix de 1 699 €. Vous pouvez donc sauter sur l’occasion et acheter ce moniteur OLED de qualité à des prix très attractifs.

Est-ce qu’il doit être notre prochain sujet de test ?