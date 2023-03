CORSAIR lance ses kits de mémoire DDR5 de 192 Go !

CORSAIR, l’un des leaders mondiaux des composants hautes performances pour les joueurs, les créateurs et les assembleurs de PC, vient de lancer ses nouveaux kits de mémoire DDR5 aux capacités impressionnantes, avec des modules UDIMM 24 Go et 48 Go. Les kits 96 Go et 48 Go sont immédiatement disponibles en versions RGB et non RGB. Ces nouvelles capacités offrent aux assembleurs un choix jusqu’alors impensable : le kit 192 Go (4 x 48 Go), 96 Go (2 x 48 Go) ou 48 Go (2 x 24 Go).

Les kits CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5

Les kits CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5, qui constituent déjà une option de premier choix pour les amateurs de performances, sont optimisés pour les PC gaming et les stations de travail de dernière génération. Ces kits 96 Go et 48 Go sont conçus pour une utilisation facile à des vitesses très élevées, s’exécutant à 5 600 MT / s et 5 200 MT / s et prenant en charge l’overclocking de mémoire Intel XMP 3.0.

Les kits 192 Go (4 x 48 Go) 5 200 MT/s définissent une nouvelle norme pour la mémoire DDR5 haute capacité. Ces kits quad-DIMM sont compatibles avec les systèmes Intel de 13e génération et prennent en charge le même overclocking Intel XMP 3.0 pour des performances optimales. Les circuits intégrés hautes performances sont garants d’un signal hautement stable d’excellente qualité et tous les modules de la VENGEANCE RGB DDR5 VENGEANCE DDR5 sont conçus avec des puces mémoire sélectionnées à la main et rigoureusement testées pour assurer des performances haute fréquence constantes.

Ces nouveaux kits de mémoire DDR5 CORSAIR proposent des capacités novatrices qui permettent aux amateurs de PC de repousser les limites des performances en matière de mémoire petit format. Les kits 96 Go et 48 Go sont disponibles immédiatement et les kits 192 Go (4 x 48 Go) le seront à partir du 7 mars 2023.

Les kits sont vendus avec une garantie à vie limitée et sont secondés par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR. Pour plus d’informations sur la gamme complète de mémoires DDR5 de CORSAIR, rendez-vous sur le site Web de CORSAIR.

Voici le détail des prix par modèle :