Test – NZXT Kraken Z73 RGB : un bon watercooling AIO haut de gamme ?

Cet article s’inscrit dans la continuité de la série de tests NZXT. Aujourd’hui, nous vous faisons la présentation du watercooling Kraken Z73 RGB, le haut de gamme de la marque américaine. Un « petit » AIO qualitatif qui apportera performances et design dans votre setup. La présence du petit écran LCD apporte également une touche de fantaisie, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Que vaut ce kit All in One ? Éléments de réponses tout au long de ce test.

Unboxing

Accompagnant le gros radiateur de 394 mm, c’est trois ventilateurs que nous retrouvons. Ces derniers sont des Aer RGB 2 avec une taille de 120 mm. Ils sont bien entendu RGB et se connectent tous entre eux pour cette fonctionnalité d’une manière efficace et intelligente. Finalement, nous retrouvons toutes les câbles nécessaires à l’alimentation de la pompe et des ventilateurs ainsi qu’à la connexion RGB de tout ce petit monde. Pour ce qui est des instructions de montage, un petit QR Code sera présent pour télécharger un PDF, un petit geste écologique qu’il est important de noter.

Design et fonctionnalités

Les trois ventilateurs offrent de très belles finitions et respirent la qualité. Le cercle transparent sur le dessus accueillera la partie RGB. Ils ont le gros avantage d’être plutôt silencieux avec un niveau sonore de seulement 22 décibels. Le radiateur est également très bien fini et fait très bonne impression. De plus, l’inscription NZXT sur l’un des côtés et du plus bel effet. Pour finir, la pompe vient clôturer le tout en beauté grâce à son écran LCD de 2.36″ complètement paramétrable.

Compatible avec les sockets Intel (LGA 1700, 1200 et 115X) et AMD (AM5, AM4, sTRX4, TR4), l’installation du Kraken Z73 RGB dans votre setup sera relativement simple. Pour mon cas tout s’est passé pour le mieux dans le boitier NZXT H9 Elite. L’installation des ventilateurs pourra différer un peu de la concurrence. En effet, pour la partie RGB seul un ventilateur est relié à la gestion, les autres viennent s’interconnecter ensuite. Cela vient donc faciliter l’installation de cette partie-là. Pour le choix de la localisation, cela dépendra de votre installation, mais il faudra bien penser au recyclage d’air afin d’éviter une trop grosse augmentation de température dans le boitier.

Performances

Place maintenant à la performance de ce watercooling, que vaut-il en utilisation ? Avant de passer aux chiffres, voici quelques informations techniques sur le watercooling. La vitesse de la pompe peut osciller entre 800 et 2 800 tours par minute. La longueur du tube, en nylon tressé, est de 400 mm et il est important de noter qu’il sera possible d’orienter la pompe en fonction de l’emplacement de votre radiateur. L’orientation de l’affichage est ensuite paramétrable dans le logiciel NZXT Cam.

Passons maintenant au relevé de température. Les températures minimales sont relevées dès le chargement de Windows, à la fin du démarrage complet du système d’exploitation. Pour les températures maximales, nous avons relevé les températures dans plusieurs cas différents. Le premier est durant un stress test CPU Extrême de 30 min sous OCCT. Ensuite, c’est trois jeux différents qui seront utilisés pendant 1h pour relever les températures maximales. À noter que les relevés de températures se font avec un délai entre chaque test.

Températures minimales °C Températures maximales °C Stress test OCCT (Intel Core I7 11700KF) 25 73 Session 1h Rocket League 25 43 Session 1h Hogwarts Legacy (Extrême) 25 48 Session 1h Forza Horizon 5 (Extrême) 25 50

Conclusion

Les températures parlent d’elles-mêmes, ce Kraken Z73 RGB est un watercooling AIO vraiment performant. Il saura vous maintenir votre processeur au frais, tout en offrant une touche esthétique non négligeable à votre setup. Pour le côté RGB, tout se paramètre facilement avec l’application NZXT Cam et l’application est encore plus pratique quand vous avez d’autres composants de la marque. Vous l’aurez compris, c’est donc un must-have si vous recherchez la performance. Attention cependant, car la performance a forcément un prix. Disponible à 370 € sur Amazon, il ne sera pas à la portée de toutes les bourses. À noter que la version sans RGB est disponible à un tarif de 338 €, toujours sur Amazon.

Design - 95% 95%

Performances - 100% 100%

Installation - 90% 90% Overall 95% 95% Pros Le RGB du plus bel effet Les performances Cons Un tarif élevé

