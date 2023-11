Test – NZXT H6 Flow RGB : Un boîtier efficace et abordable

Il y a peu, nous testions le NZXT H9 Elite, un boîtier haut de gamme à destination des grosses configs. Aujourd’hui c’est le NZXT H6 Flow RGB que nous avons entre nos mains. Ce dernier, bien plus abordable financièrement, propose un encombrement réduit tout en gardant le niveau de qualité propre à NZXT. Que vaut le dernier-né de la marque ? Éléments de réponses tout au long de cet article.

Unboxing

La partie unboxing ne sera pas très longue, le contenu étant relativement limité. En effet, derrière un carton présentant sommairement le boîtier, nous retrouvons simplement une petite notice accompagnée d’une boîte. Cette dernière, floqué du modèle H6 Series contiendra tout le nécessaire en visserie. Fixation carte mère, alimentation, ventilateur, etc. Comme pour les autres boîtiers, vous aurez de quoi partir sur du neuf. Des serres câbles sont également présents, vous permettant d’améliorer les finitions de votre câble management. Sur ce dernier point, on sait que NZXT met un généralement un point d’honneur à faciliter cette partie compliquée d’un montage PC.

Design et montage

Ce NZXT H6 Flow est un boitier de moyenne taille compact. Il offre un design original avec une forme qui sort de l’ordinaire. Sur le devant et l’un des côtés, ce sont deux grandes vitres en verres trempées qui sont présentes. Pratique pour contempler son setup d’un seul coup d’œil. Pour ce qui est des dimensions, nous sommes en présence d’un boîtier de 435 mm de hauteur, 285 mm de largeur pour 415 mm de profondeur. Le tout dans un poids de 9.4 kg. La face avant intègre un bouton power, deux ports USB-A 3.2, un port USB-C ainsi qu’une connectique jack 3.5 mm. Chose étonnante, les boutons sont situés sur le bas de la face avant. Pratique si votre setup est sur votre bureau, un peu moins si ce dernier est au sol.

Pour l’installation de votre setup, tout est simplifié. Les panneaux s’enlèvent très facilement, soit à l’aide de clips ou d’une simple vis pour les panneaux latéraux. De base, 3 ventilateurs 120 mm sont installés en façade. Malheureusement aucun ventilateur de fournis pour l’arrière, mais il vous sera possible d’en installer un de 120 mm également. Sur le dessus, il y aura la place pour 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 de 140 mm. Pour finir, le dessous pourra accueillir 2 ventilateurs de 140 mm. Par ailleurs, il est important de noter l’absence de filtre anti-poussière sur le dessous du boîtier, un peu dommage.

Pour le reste, l’installation est aisée et le petit bloc pour les disques dur est très bien pensé. Il pourra accueillir 1 HDD ainsi que 2 SSD en SATA. Si vous souhaitez installer un watercooling, ce NZXT H6 Flow pourra en accueillir un d’une taille allant jusqu’à 360 mm sur le dessus (Comme le NZXT Kraken Elite).

Performances

Comme vu précédemment, d’origine, ce petit NZXT H6 Flow RGB dispose de peu de ventilateurs. Pour ce test, NZXT nous a envoyé trois ventilateurs supplémentaires (un F120 RGB ainsi que deux F140 RGB). Le premier est situé en arrière tandis que les deux seront sur la partie inférieure. Malgré une petite taille, les performances du boitier sont très honorables. En effet, en complément d’un watercooling NZXT également, mon processeur est toujours au frais, que ce soit en idle ou en charge. L’airflow est très bon, notamment grâce à sa conception à double chambre compacte.

Côté esthétique du câble management, ce sera un poil compliqué, particulièrement dû à sa taille relativement compacte. Difficile, en tout cas pour un novice dans ce domaine comme moi, de conserver un arrière de boîtier bien ranger. Cependant, la partie visible reste assez propre et épurée. Le rendu, spécialement grâce à sa grande surface vitrée, est très agréable à l’œil et rend bien hommage à votre configuration.

Petit Bonus

Si en plus d’un boîtier, vous recherchez une alimentation, sachez que NZXT est aussi très bon dans ce domaine. Vous trouverez toujours une alimentation compatible avec vos besoins, comme cette C1200 Gold. Une énorme alimentation de 1200 watts, parfaite pour les plus grosses configurations du marché. Sa certification Gold vous apportera sérénité et confiance, ainsi que petites économies de consommation. Comptez un peu plus de 200€ pour vous procurer cette alimentation NZXT C1200 Gold.

Conclusion

Ce boîtier NZXT H6 Flow, arborant un design différents, fait mouche. Les finitions sont toujours très bonnes, et les performances également. Malgré une taille vraiment compacte, NZXT n’a pas lésiné sur l’airflow. Il est réellement bon, même si d’origine 1 ou 2 ventilateurs de plus auraient été bénéfique. Le gros plus réside dans son prix, comparé aux boîtiers de la gamme chez NZXT. En effet, disponible à 119€ (pour la version sans RGB) et 145€ (pour la version RGB), le prix est très bon pour un boîtier de cette gamme. N’hésitez donc plus et foncez vous procurer ce NZXT H6 Flow.

