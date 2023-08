Test – NZXT Kraken Elite : La Rolls des watercooling AIO ?

Il y a peu, nous testions le NZXT Kraken Z73 RGB, un watercooling haut de gamme. Aujourd’hui c’est son successeur que nous avons entre les mains : le NZXT Kraken Elite. Un watercooling All In One (AIO) également dans la tranche haut de gamme mais proposant un tarif légèrement inférieur. Y a-t-il de grosses différences entre les deux ? C’est ce que nous allons voir tout au long de ce test.

Unboxing

Comme son prédécesseur, ce NZXT Kraken Elite dispose de tout le nécessaire. Nous retrouverons tout d’abord trois ventilateurs (non RGB cette fois-ci, mais une version Elite RGB existe). Vient ensuite l’imposant radiateur, toujours aussi bien fini. Finalement, nous avons les nombreux accessoires permettant l’installation des différents sockets compatible (Intel Socket LGA 1700, 1200/115X et AMD Socket AM5, AM4, sTRX4, TR4). Afin de vous assister lors de l’installation, une notice d’utilisation est bien entendu présente pour vous accompagner lors des différentes étapes du montage.

Design et installation

Le radiateur de ce Kraken Elite ressemble trait pour trait à son prédécesseur. Pour rappel, nous sommes en présence d’un radiateur aluminium avec des dimensions de 121 x 394 x 27 mm. Le rendu et les finitions sont toujours aux rendez-vous. Le bloc watercooling, qui est pas mal ressemblant, est cependant plus gros avec un diamètre de 81.9 mm pour 59.5 mm de hauteur. L’échangeur est bien entendu en cuivre tandis que le bloc est lui en plastique. Ce dernier intègre un seul connecteur permettant l’alimentation ainsi que la gestion de son écran LCD TFT. Il dispose d’une dalle de 2.36″ avec une résolution de 640 x 640 pixels (soit le double du Kraken Z73).

Pour ce qui est de l’installation, je vais vous rediriger vers l’article du NZXT Kraken Z73 RGB, tout étant relativement similaire. Les grosses différences à noter sont que le bloc watercooling dispose ici d’une seule et unique connectique. Également, les ventilateurs sont montés différemment, avec une connectique par ventilateur (alors que sur le Z73, les ventilateurs se connectaient en série). Comme son prédécesseur, son installation est relativement simple et sera accessible à tous, à conditions de bien suivre les instructions.

Via le logiciel NZXT Cam, vous aurez la possibilité de régler la puissance de la pompe ainsi que la vitesse des ventilateurs. De plus, il sera possible de choisir quoi afficher sur l’écran de la pompe. En nouveauté, nous avons désormais la possibilité d’afficher un site web ou encore des gifs.

Performances

Afin de mettre des chiffres sur les performances, nous allons mettre le NZXT Kraken Elite à l’épreuve lors de différents tests. Le premier sera un stress test OCCT pendant une heure dans le but de solliciter au maximum le processeur (ici un Intel Core I7 11700KF). Ensuite, nous ferons quelques sessions d’une heure dans différents jeux, plus ou moins gourmands. Cela permettra de donner un aperçu de performances de ce kit AIO.

Températures minimales °C Températures maximales °C Stress test OCCT (Intel Core I7 11700KF) 30 70 Session 1h Rocket League 30 42 Session 1h Hogwarts Legacy (Extrême) 30 45 Session 1h Forza Horizon 5 (Extrême) 30 49

Tout d’abord, nous pouvons noter une augmentation des températures minimales comparées au Z73 RGB. Cela vient en grande partie de la saison dans laquelle le test est effectuée (ici, en plein été). En pleine charge, nous remarquons des températures très correctes, légèrement inférieure à son prédécesseur. À noter que le setup est dans un boitier NZXT H9 Elite, qui offre un très bon airflow.

Conclusion

Ce NZXT Kraken Elite offre de bonnes performances en termes de refroidissement. Il est important de savoir qu’un processeur bien refroidi pourra tenir plus longtemps sur la durée. C’est donc un achat à ne pas négliger. Avec des finitions et des performances de qualités ainsi que des fonctionnalités intéressantes, ce kit AIO est donc une option à ne pas négliger. Disponible à 267€ sur Amazon pour la version en 360 mm, c’est cependant un budget non négligeable, il faut le dire.

