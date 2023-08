Bientôt des clés d’accès à la place des mots de passe sur X et LinkedIn ?

L’aviez-vous remarqué ? Les mots de passe disparaissent doucement mais sûrement des plateformes numériques. Certains services ont même déjà rendu les mots de passe facultatifs tandis que d’autres applications y travaillent également.

Justement, le décodeur d’applications Steve Moser a récemment annoncé que l’ancien Twitter devenu X, et LinkedIn figurent parmi les plateformes populaires qui se concentrent sur la prise en charge des clés d’accès. D’après lui, « on ne sait toujours pas quand X et LinkedIn commenceront à prendre en charge Passkey. Cependant, le fait qu’ils y travaillent tous les deux est un signe positif pour l’avenir de l’authentification sans mot de passe ».

Les clés d’accès offriraient une meilleure sécurité

Pour information, Passkey se base sur l’adoption de la plateforme pour qu’elle remplace intégralement les mots de passe spécifiques à un compte. Néanmoins, pour les utilisateurs d’appareils Apple, l’utilisation d’une clé d’accès simplifie la vérification de l’identité lors de l’utilisation de Face ID ou Touch ID sur l’iPhone, l’iPad ou Mac. D’ailleurs, Apple fait partie des équipes qui travaillent pour que les clés d’accès deviennent la nouvelle norme.

D’après la firme à la pomme, « basés sur les normes FIDO Alliance et W3C, les mots de passe remplacent les mots de passe par des paires de clés cryptographiques. Ces paires de clés améliorent profondément la sécurité ».

Les plateformes célèbres s’y mettent progressivement

D’ailleurs, Apple génère automatiquement des clés d’accès Apple ID à partir d’iOS 17 et MacOS Sonoma. Ces clés d’accès fonctionnent sur iCloud.com et Apple.com. Ces clés peuvent également être utilisées sur iOS 16 et macOS 13 Ventura.

Mais ce ne sont pas les seules entreprises et applications célèbres à suivre cette voie. En effet, TikTok a récemment annoncé qu’il compte adopter la prise en charge des clés d’accès. WhatsApp envisagerait également d’utiliser la technologie d’authentification.