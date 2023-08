Le Google Pixel 8 sera lancé le 4 octobre !

Juste après qu’Apple a confirmé la date de son événement Wonderlust pour le 12 septembre, Google a également fait connaître le sien. En effet, le géant a annoncé que le prochain événement Made by Google se tiendra le mercredi 4 octobre 2023, à 10h HE.

Cette annonce de Google vient quelques heures après le dévoilement par erreur du Pixel 8 Pro. Une image de l’appareil a effectivement été téléchargée par erreur sur le site Web du Google Store. Outre les nouveaux smartphones de Google, cet événement devrait lever le voile sur le Pixel Watch de deuxième génération et sur un produit mystère.

Google demande l’approbation de la FCC pour le Google Pixel 8 et 8 Pro

Selon 9to5Google, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ont récemment été déposés pour approbation auprès de la FCC. Le mercredi 30 août, la FCC a publié des documents déposés par Google pour l’approbation de cinq nouveaux appareils. Ces derniers portaient les numéros de modèle : GKWS6, G9BQD, GZPF0, GPJ41 et G1MNW. Pour rappel, un dossier paru plus tôt cette année a révélé que le modèle GKWS6 désignait le Pixel 8. Ce dossier a d’ailleurs révélé des informations sur la recharge sans fil.

En outre, les instructions d’étiquette électronique de la FCC dans les cinq dépôts révèlent la présence de la section « A propos du téléphone » dans les paramètres Android. Il est ainsi probable que les numéros de modèle précités soient des variantes du Pixel 8.

Les documents relatifs au GZPF0 montrent que ce modèle affiche les mêmes fonctionnalités internes que les modèles G9BQD et GKWS6. Selon 9to5Google, il est possible que les modèles GZPF0, G9BQD, GKWS6 et GPJ41 soient liés au Pixel 8 standard. Quant au modèle G1MNW, qui inclut l’UWB, il s’agit probablement du Pixel 8 Pro.

En tout cas, les prochains smartphones de Google devraient prendre totalement en charge les fonctionnalités Bluetooth, Wi-Fi 6E, Sub6 et mmWave 5G.