Wonderlust : C’est le slogan du prochain événement Apple !

Ça y est ! Apple met fin aux incertitudes concernant la date de son prochain événement. Le géant à la pomme a récemment annoncé que cet événement se tiendra le mardi 12 septembre 2023 ! Il y annoncera ses derniers produits, à l’instar de la nouvelle gamme d’iPhone 15, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. L’événement aura pour slogan le mot « Wonderlust » et affiche les couleurs de la gamme iPhone 15 Pro en titane.

Que sait-on sur la nouvelle gamme d’iPhone ?

Pour le moment, on sait qu’il est fort probable qu’Apple annonce quatre modèles d’iPhone 15 : le modèle standard, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Apparemment, les iPhone 15 et 15 Plus hériteront de la plupart des fonctionnalités des modèles iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Néanmoins, ces nouveaux modèles disposeront d’un nouvel ensemble de couleurs ainsi qu’un chargement USB-C.

Du côté de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, ces modèles embarqueront la puce A17 Bionic, qui est le premier processeur 3 nanomètres dans un smartphone. Mais ce n’est pas tout, ils disposeront également d’un bouton d’action, qui remplace l’interrupteur de sourdine. Mis à part cela, ils arboreront une monture en titane, plus légère que l’acier inoxydable. Ils afficheront également un nouveau design, avec des cadres plus fins et des bords légèrement incurvés.

Par ailleurs, l’ancien port Lightning fera place au port de chargement USB-C. Ces modèles d’iPhone disposeront également d’une meilleure durée de vie. Les nouvelles couleurs gris et bleu foncé remplaceront les finitions or et violet. De plus, ces iPhones afficheront des niveaux de stockage plus élevés. Le modèle iPhone 15 Pro Max sera le seul de la gamme à disposer d’un objectif zoom périscope. Niveau prix, il semblerait que les prix de départ de cette nouvelle gamme d’iPhones se situeront entre 1.099 à 1.199 dollars (environ 1011,14 à 1103,15 euros).

Quid des autres produits Apple ?

Par ailleurs, il est possible qu’Apple remplace les options de coques en cuir par une version en tissu tissé. Outre la nouvelle gamme d’iPhone, Apple devrait également dévoiler les dernières versions de l’Apple Watch. Plus précisément, les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 devraient embarquer un processeur plus rapide. Le modèle Ultra en titane devrait également se décliner en une option de couleur plus foncée. Selon les rumeurs, il y aurait également une nouvelle bande qui ressemble à un matériau en nylon tissé avec le fermoir magnétique.

En tout cas, d’après 9to5Mac, l’événement Apple sera diffusé le 12 septembre à 10h HP/13h HE. Il sera pré-enregistré avec une présence de la presse à l’Apple Park.