L’iPhone 15 Pro Max pourrait être le modèle le plus vendu

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de l’annonce officielle de la gamme iPhone 15. Plusieurs rumeurs ont déjà circulé au sujet de ce dernier fleuron d’Apple. L’une de ces rumeurs prétend que l’iPhone 15 Pro Max disposera d’un objectif périscope qui lui confèrera un meilleur zoom optique. Apparemment, ce sera le seul iPhone à embarquer cette fonctionnalité. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone 15 Pro Max sera l’iPhone le plus cher de tous les temps, mais ce sera également le plus vendu.

L’iPhone 15 Pro Max se vendrait mieux que l’iPhone 14 Pro Max

En effet, Ming-Chi Kuo affirme que ce modèle représentera 35 à 40% des expéditions de la gamme iPhone 15. Plus encore, les expéditions pour l’iPhone 15 Pro Max d’ici la fin d’année devraient surpasser l’iPhone 14 Pro Max de 10% environ. Selon l’analyste, « cela signifie qu’Apple est optimiste quant à l’argument de vente du périscope, qui n’est disponible que sur l’iPhone 15 Pro Max ».

Pour rappel, certains utilisateurs d’iPhone, notamment les photographes professionnels, ont attendu ce nouvel objectif périscope depuis longtemps. Etant donné qu’il augmente considérablement la plage de zoom optique de l’appareil photo. A noter que d’autres smartphones, comme le Samsung Galaxy S23 Ultra, embarquent déjà cette technologie.

L’objectif périscope coûte quatre fois plus cher que les caméras ordinaires

Pour l’heure, on ignore pourquoi Apple n’a attribué l’objectif périscope qu’au modèle Pro Max. D’après Ming-Chi Kuo, le prix unitaire d’un objectif périscope est quatre fois plus cher que la plupart des objectifs ordinaires. C’est peut-être l’une des raisons qui ait motivé Apple à ne mettre cette fonctionnalité que sur le modèle le plus cher de la gamme iPhone 15. Néanmoins, l’analyste soutient les rumeurs déclarant que l’objectif périscope se retrouverait sur l’iPhone 16 Pro, qui sera dévoilé en 2024.

Par ailleurs, certains rapports avançaient que la production de l’iPhone 15 Pro pourrait être retardée en raison de problèmes d’approvisionnement. Néanmoins, Apple aurait réussi à résoudre le problème. La société compte ainsi expédier environ 80 millions d’iPhone 15 d’ici décembre et 250 millions d’unités d’ici 2024.

Pour rappel, toute la gamme iPhone 15 aurait un nouveau design avec des bords légèrement arrondis, un port USB-C et Dynamic Island. Les modèles Pro recevront un nouvel écran avec des cadres plus fins, et embarqueront la puce A17. Quant au modèle Pro Max, on y retrouvera le fameux objectif périscope.