Pourquoi l’iPhone 9 n’existe pas ?

Le 12 septembre 2017, Apple a annoncé dans sa keynote qu’elle allait sortir non pas deux mais trois nouveaux smartphones : l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone…X ! Mais où est donc passé l’iPhone 9 et quel est cet iPhone X annoncé par la firme à la pomme ?

Apple a toujours éludé la question

Apple a toujours subtilement évité de répondre à la question devenue intrigante de savoir pourquoi il n’y a pas d’iPhone 9. En effet, même si vous cherchez ce modèle sur le site d’Apple, il n’y est pas. Ce modèle n’existe tout simplement pas. Après l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, Apple a lancé l’iPhone SE et l’iPhone X, deux générations très différentes. Mais les spéculations vont bon train pour tenter d’expliquer cette décision de la marque.

L’iPhone X à la place de l’iPhone 9 : un coup de poker marketing ?

En effet, pour certains analystes, le fait qu’Apple ait sauté le chiffre 9 n’est ni plus ni moins qu’un coup marketing. L’idée aurait été qu’en faisant fi de cette suite logique, tous les regards se tourneraient vers l’iPhone X. De plus, certains avancent que cela aurait été une manière pour Apple de proposer une rupture avec les modèles précédents.

L’iPhone X fût premier téléphone d’Apple à ne pas porter de chiffre

C’est le premier smartphone signé Apple à porter une lettre et, plus précisément, un chiffre romain. A noter que le caractère dans iPhone X devait se prononcer « dix » et non « ix ».

L’iPhone X : le premier iPhone à dépasser la barre des 1 000 dollars

En effet, l’iPhone X était beaucoup plus cher que ses prédécesseurs. D’ailleurs, ce fut le premier smartphone d’Apple à dépasser la barre symbolique des 1.000 dollars. Mais ce n’est pas le seul caractéristique qui le distinguait des modèles précédents.

L’iPhone X arrivait avec des innovations

Par exemple, ce modèle ne comportait plus le légendaire bouton « Home », ce qui obligeait à changer la manière de manipuler le smartphone. De plus, ce midèle avait aussi des bordures fines et une dalle OLED. Mais une autre grande nouveauté qu’il apportait est la fonctionnalité « Face ID » pour le déblocage.

Il se peut ainsi qu’Apple ait fait l’impasse sur l’iPhone 9 car la sortie de ce modèle n’aurait pas eu autant d’impacts face aux innovations sur l’iPhone X.

Finalement, l’iPhone 9 n’a jamais vu le jour

D’autres analystes ont supposé que l’iPhone 9 sortirait quand même, mais avec un peu de retard. Que nenni. Apple a fait la part belle à d’autres modèles d’iPhone X dans les années qui ont suivi. On parle notamment des iPhone XS, XS Max et XS. Et après cela, Apple a enchaîné avec l’iPhone 11, l’iPhone 12 et, en guise de modèle low-cost, l’iPhone SE2.

Néanmoins, contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’iPhone 9 n’a pas été le seul modèle à être mis sur la touche. Il y a plusieurs années de cela, l’iPhone 2 a aussi connu ce triste sort et n’a jamais vu le jour. A la place, les clients de la firme à la pomme ont eu droit à l’iPhone 3G, ce qui a coïncidé avec l’avancée de l’Internet mobile.

Mais, apparemment, il est possible que le chiffre 9 ne plaise pas à la plupart des entreprises technologiques. En effet, Microsoft aussi a boycotté Windows 9 et est tout de suite passé au 10. Le chiffre 9 ne porterait-il pas bonheur dans l’univers de la tech ? Mystère.