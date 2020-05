iPad 10,8 pouces, iPad Mini 6 et Apple Glass – De belles rumeurs

Apple possède maintenant plusieurs iPhone, MacBook, Apple Watch et iPad dans son catalogue. D’ailleurs, nous vous avons fait plusieurs dossiers pour vous aider à choisir. Cette fois, des rumeurs au sujet de deux nouveaux iPads sont récemment sorties par le biais de Ming-Chi Kuo. Le premier serait selon celui-ci le successeur de l’iPad de 10,2 pouces au tarif de 389 euros. Ainsi, il remplacerait le modèle Air de 10,5 pouces au prix de 569 euros.

Au programme de ce nouvel iPad, nous accueillerons un nouveau processeur pour remplacer l’Apple A10 Fusion. C’est une rumeur à prendre tout de même avec des pincettes. Que nous réserve ce nouvel iPad ? Un équivalent à la puce Apple A13 ? Elle-même présente également sur l’iPhone SE et l’iPhone 11 ? Nous sommes septiques sur cette rumeur étant donné que Pro possède lui une puce Apple 12Z. Verrons-nous le Touch ID sur ce nouvel iPad qui serait possiblement l’entrée de gamme des iPads ? Ou le Face ID ? Des hypothèses qui pourraient être confirmées par une possible sortie au second semestre 2020.

iPad mini 6 – Le renouveau

L’iPad Mini 6 pourrait également faire son retour à travers une mise à jour de design. Ce changement de design pourrait apporter un écran plus grand, 8,5/9 pouces contre 7,9 pouces actuellement. Le design apporterait de ce fait un plus grand écran dans un forme factor réduit. Nous pourrons peut-être accueillir un écran bord à bord et Face ID ? La dernière modification de celui-ci remonte à 2019 avec des améliorations mineures et l’apport de la puce Apple A12 Bionic plus. Celui-ci sortirait pour le premier semestre 2010. Un dossier sur les iPads est lisible en cliquant sur ce lien.

Pour finir dans les potins, nous ne verrons pas les fameuses Apple Glass avant l’année 2022 selon Ming-chi Kuo. Bloomberg aurait quant à eux annoncé une possible sortie pour 2023. Une sortie tardive due au développement difficile et surtout au coût des lunettes. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des prochaines rumeurs portant sur les futurs iPads et les Apple Glass. Vous pouvez retrouver nos dossiers pour bien choisir votre montre Apple.