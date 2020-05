Des rumeurs provenant de Ross Young, un analyste de l’industrie ont été publiés au sujet. Ces rumeurs portent sur les futurs Samsung Galaxy Note 20 et Note 20+. Dans un premier temps, l’écran que possèderait le Samsung Galaxy Note 20+ serait une dalle AMOLED LPTO 120 Hz de 6,87 pouces. Celle-ci permettrait entre autres d’améliorer l’autonomie du téléphone grâce à une réduction de la consommation énergétique. De plus, il délivrerait une résolution de 3096×1444 pixels pour 497 ppp. Toutefois, le Samsung Galaxy Note 20 bénéficierait lui d’un écran AMOLED 60 Hz de 6,42 pouces avec une résolution de 2345×1085 pour 404 ppp.

Une grosse batterie et un meilleur lecteur d’empreintes digitales pour les Note

Pour continuer sur sa lancée, Ross Young a également pu avoir des informations sur la capacité des batteries présentent sur les prochaines moutures de chez Samsung. Pour ce qui est du Samsung Galaxy Note 20+, celui-ci accueillerait une batterie de 5 000 mA h contre 4 300 mA h sur le Note 10+. D’ailleurs, la batterie qui équipera le celui-ci est présente également sur le Samsung Galaxy S20 Ultra. Pour le Samsung Galaxy Note 20, celui-ci devra se contenter d’une batterie de 4 000 mA h.

Les prochains Note 20 seront tous deux équipés d’un lecteur d’empreinte digitale nommé 3D Sonic Max. Celui-ci est 17 fois plus grand en comparaison de celui du Galaxy S20. Par la même occasion, il sera plus rapide, sécurisé et permettrait de scanners deux empruntes instantanément. Le tout serait géré par un SoC que nous ne connaissons pas encore accompagné de 16 Go de mémoire vive. Il pourrait être présenté en même temps que le Fold 2. Vous pouvez découvrir le test de nos confères de chez Droidsoft de la première version du Galaxy Fold. Nous ne manquerons pas de suivre les informations qui pourraient naître sur la toile. Par la même occasion, de vous tenir informé pour démêler le vrai du faux. N’hésitez pas à lire notre test du Note 10 et celui du