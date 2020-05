Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties durant le week-end (16 et 17 mai). Au programme aujourd’hui, OnePlus va bientôt lancer sa copie des AirPods, le Xiaomi Redmi Note 10 fait déjà parler de lui et Chrome bloque les pubs énergivores sur mobile.

Chrome va bloquer des pubs énergivores sur mobile

Google Chrome va très prochainement s’améliorer sur la consommation énergétique. Dès août 2020, celui-ci devrait bloquer les publicités trop consommatrices d’énergie sur mobile. En effet, sur le blog du projet open source Chromium, Google déclare qu’il a découvert qu’une partie des annonces consomment une quantité importante de ressources (batterie, données etc..). Pour les distinguer et les supprimer, la version mobile du navigateur se basera sur deux critères: le premier est l’utilisation de données, si une publicité consomme plus de 4 Mo, elle sera automatiquement bloquée; la seconde est sur la partie processeur, une publicité qui le sollicite plus de 15 secondes sur des périodes de 30 à 60 secondes se verra bloquée. Heureusement, seulement 0.3% des publicités seraient concernées.

OnePlus lancera bientôt ses propres AirPods

Sortis en décembre 2016, les AirPods, célèbres écouteurs sans fil d’Apple, n’ont cessés d’être source d’inspiration pour de nombreux fabricants. Sans mentionner les nombreuses contrefaçons dont ils sont victimes, des marques comme Xiaomi, Huawei, Oppo… se sont largement inspirées de leur design pour leurs propres produits. Et OnePlus ne déroge pas à la tendance. En effet, Max J. vient de leaker sur Twitter le design ainsi que la date de sortie des écouteurs sans-fil OnePlus. Prévus pour le mois de juillet, ceux-ci devraient être des clones quasiment identiques à ceux d’Apple. OnePlus commercialise déjà un modèle d’écouteurs sans fils avec un design unique, les Bullet Wireless Z. Sachant que les AirPods d’Apple se vendent à un tarif de 179€ chez le fabricant, nous somme curieux de savoir à quel prix seront annoncés ceux du chinois.

Le Xiaomi Redmi Note 10 fait déjà parler de lui

Après avoir annoncé le Redmi Note 9s il y a presque un mois, Xiaomi semble être déjà sous le joue de nouvelles rumeurs. Le smartphone concernait sera tout simplement le successeur de la gamme Note 9, le Xiaomi Redmi Note 10. Une certification du smartphone en Chine vient en effet nous dévoiler de premières informations. On apprend ainsi qu’il serait compatible avec le réseau 5G. Une bonne nouvelle en vue des prix abordables de la gamme Redmi. Autre grosse (et très bonne) nouveauté, le téléphone s’équiperait d’une dalle OLED. D’autres caractéristiques ont aussi été évoquées, on vous conseille donc de vous rendre dans notre article dédié pour en apprendre un peu plus.

On espère que les actualités du jour autour de Xiaomi Redmi Note 10, Chrome et les AirPods OnePlus. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti