Amazon présente sa nouvelle caméra de surveillance Blink Mini

En 2017, Amazon s’est offert Blink, un fabricant de solutions de sécurité. Presque 3 ans après, la multinationale vient de présenter la Blink Mini, une caméra de surveillance moins onéreuse que les caméras Ring d’Amazon. Comme pour les autres références du marché, elle permet de filmer en 1080P avec une vision nocturne. Elle profite également d’un système permettant de détecter des mouvements ou une présence humaine. Si c’est le cas, la Blink Mini pourrait vous alerter via une notification. Celle-ci se contrôle par l’application Blink Home Monitor disponible sur Android et iOS ou alors via commande vocale à l’aide d’un appareil Alexa.

Malheureusement, elle n’est pas compatible avec Homekit d’Apple ou Google Assistant. Côté stockage, il faudra obligatoirement passer par le cloud. Le service est facturé 3€/mois/caméra ou 10€/mois avec un nombre illimité de caméras. Heureusement, il y a un essai gratuit à l’abonnement jusqu’au 31 mars 2021 inclus. Sinon, il sera possible plus tard d’avoir recours à un stockage local avec le Blink Sync Module 2 qui n’est pas encore disponible à l’heure où nous vous écrivons. La Blink Mini est déjà disponible au prix de 39.99€ sur Amazon.

Free donne un Xiaomi Redmi Note 8T

Une fois n’est pas coutume, Free propose un bon plan plutôt alléchant sur Veepee (anciennement Vente-Privée). Après avoir proposé offert le Nokia 6.2 avec son forfait 100 Go à 19.99€, le trublion des opérateurs téléphoniques revient à la charge en offrant cette fois-ci le Xiaomi Redmi Note 8T. Pour accéder à l’offre, rien de plus simple il suffit de souscrire à l’abonnement de Free à 100 Go de data avec appels, SMS, MMS en illimités pour 19.99€ par mois via Veepee. Bonus pour les abonnés Freebox, le forfait revient à 15.99€ par mois. Comme l’offre précédente, elle vous engage pour une période de 24 mois..

Concernant le Xiaomi Redmi Note 8T, il est considéré comme l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme. Doté d’un processeur Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, le smartphone a tout du bon plan parfait. Vous pouvez retrouver de plus amples informations dans notre article complet.

Instagram dévoile 3 fonctionnalités contre le cyberharcèlement

Sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare d’entendre parler de harcèlement. De nombreuses personnes en sont victimes et il est très facile pour les harceleurs de nuire à la réputation d’un autre utilisateur. Les influenceurs en sont les principaux concernés du fait de leur popularité. C’est pour cela qu’Instagram décide d’agir et de permettre aux propriétaires de comptes populaires de mieux gérer leur communauté. L’application leur met à disposition trois nouvelles fonctionnalités. Ils peuvent dès à présent supprimer plusieurs commentaires à la fois, et bloquer les comptes concernés en une même manipulation. Les commentaires que le propriétaire juge pertinents pourront être épinglés et il pourra accepter ou refuser les mentions et les identifications sur les contenus d’autres personnes. Ils devront être validés avant d’être visibles.

