Xiaomi Redmi Note 8T gratuit avec le forfait mobile Free 100 Go

Une nouvelle vente privée Free vient de faire son apparition. Beaucoup plus attractive que la première, celle-ci propose le smartphone Xiaomi Redmi Note 8T gratuitement pour la souscription au forfait mobile 100 Go Free à 19,99€ par mois.

Un forfait 100 Go avec un Xiaomi Redmi Note 8T gratuit, que demandez de plus ?

Loin d’être passée inaperçue, la première vente privée Free a surement fait des heureux. En effet, l’opérateur avait offert un Nokia 6.2 pour une souscription à un forfait mobile 100 Go pour 19,99€ par mois. Le même type d’offre vient de refaire son apparition sur Veepee (anciennement Vente-Privée). Cependant, Free vous offre cette fois-ci le Xiaomi Redmi Note 8T. Un des célèbres fleurons de la marque chinoise avec un rapport qualité prix aux petits oignons.

Le forfait mobile Free 100 Go

Avant de vous parler du smartphone Xiaomi Redmi Note 8T gratuit, faisons un tour de l’offre mobile. Le forfait Free inclut tout d’abord 100 Go de données mobiles en France métropolitaine (4G/4G+) dans son forfait. À cela s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe, les DOM, les États-Unis, le Canada, l’Afrique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Israël. Concernant votre enveloppe 4G à l’étranger, celle-ci est de 25 Go en Europe et dans les DOM (plus de 30 destinations*). La vente privée voue engage à un abonnement de 24 mois au prix de 19,99€ par mois. Si vous êtes abonné Freebox, la souscription descend à 15,99€ par mois. Plus de détails.

Le Xiaomi Redmi Note 8T

Un petit point sur les spécificités techniques du téléphone s’impose. Le Xiaomi Redmi Note 8T est un smartphone milieu de gamme reconnu pour avoir un très bon rapport qualité prix. Pour commencer, on retrouve à l’intérieur un processeur Snapdragon 665 couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Celui-ci dispose d’une surface d’écran de 6,3 pouces pour une résolution de 2 340 par 1 080 pixels. On retrouve un poinçon en goutte d’eau renfermant uen caméra selfie de 13 Mpx. Au niveau du bloc photo arrière, le smartphone s’équipe de quatre capteurs. On découvre ainsi un capteur principal grand-angle de 48 Mpx , un ultra grand-angle de 8 Mpx, un macro de 2 Mpx ainsi qu’un ToF de 2 Mpx. Une batterie conséquente de 4 000 mAh alimente le tout. Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre test complet juste ici.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription de l’offre pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

* Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao)