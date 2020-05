Leboncoin s’associe à La Poste pour vous servir au mieux

Un partenariat stratégique fut récemment signé conjointement entre Leboncoin et La Poste. Un partenariat pour faciliter considérablement l’expédition ainsi que la livraison des achats réalisés notamment sur le site. Il y a peu de temps, Leconcoin a rendu envisageable le paiement en ligne directement par son site. Un signe de sécurité pour le vendeur que l’acquéreur. Une fois l’achat effectué, le vendeur recevra par e-mail le bordereau d’expédition à coller sur le colis. Le service est avant tout destiné aux colis jusqu’à un kilo et prochainement une extension de poids sera possible jusqu’à cinq kilos. Dans le futur, La Poste autorisera même des colis pouvant aisément aller jusqu’à une trentaine de kilos.

« Ce partenariat annonce l’union de deux marques françaises, issues du privé et du public, reconnues pour leur efficacité et toutes deux faisant le lien entre l’univers physique et le monde numérique. Alors que l’immense crise que nous traversons nous oblige tous à repenser nos modes de consommation, nos usages, je suis plus que jamais convaincu de la pertinence de notre collaboration » Antoine Jouteau directeur général de Leboncoin.

Un service géré par La Poste

Ces facilités permettent au vendeur de ne plus se déplacer à un relai colis. Cela vaut également pour l’acheteur qui le reçoit de ce fait directement à la maison. En même temps, beaucoup de relais colis ont dû naturellement fermer à cause du covid-19. Une cause qui a servi essentiellement à la stratégie de La Poste pour améliorer fortement son service innovant. Un service de prise en charge des colis dans la boite à lettres a eu un succès considérable. Il s’est davantage développé face au confinement. Ce service très pratique permet de satisfaire encore plus de clients.