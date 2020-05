The Ascent – Une sortie sur Xbox Series X et vidéo de gameplay

Pour ceux qui n’ont pas pu être présent pour l’Inside Xbox, The Ascent est un excellent jeu d’action, RPG et shooter édité notamment par Curve Digital à qui nous devons Narcos : Rise of the Cartels et même A Khnight’s Quest. Au niveau du développement, un travail monumental est conçu conjointement avec Neon Giant. Le jeu a été annoncé lors de l’Inside Xbox à travers un trailer assez spectaculaire. Vous serez dans une mégalopole qui arrive à suivre d’elle-même, The Ascent. Celle-ci est tellement gigantesque qu’elle est aussi large que haute et surpeuplée de différentes espèces de créatures.

Manette en main, vous prendrez le contrôle d’un esclave. Notre protagoniste a un chef qui possède la société qui mène le secteur où vous vivez. C’est à ce moment-là que The Ascent, le groupe multi nationaliste de la planète tombe au plus bas pour une raison encore indéterminée. Ce qui a provoqué immanquablement un effondrement brutal de la vaste métropole. C’est alors que plusieurs groupes bataillent pour monopoliser les divers quartiers de la ville.

Une belle promesse pour The Ascent…

Le jeu sera disponible en 2020 sur PC par le biais de Steam, Xbox One et Xbox Series X grâce à la technologie Smart Delivery. Une vidéo de provenant manifestement de chez IGN est sortie récemment dévoilant un peu plus de séquences de gameplay découlant de l’alpha du jeu. Nous pouvons apercevoir clairement que le jeu est très fluide, c’est assez étonnant étant donné que c’est effectivement une alpha. Nous pouvons y voir nettement des connotations à l’univers Cyberpunk 2077 et à Diablo. En tout cas, nous sommes tellement hypé par The Ascent. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur les prochaines news du jeu et à l’avenir vous délivrez un test décisif sur The Ascent ! Qu’en pensez-vous de The Ascent ? Vous allez l’acheter à la sortie ? N’hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou en passant par nos réseaux sociaux. Wait and See.