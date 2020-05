Les 3 jeux vidéo de la semaine, Gears Tactics, Moving Out et Predator Hunting Grounds

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. En ce jour (PRÉCISE LE JOUR) nous allons mettre en applications nos talents de tacticiens dans Gears Tactics, de stratégie appliquée au déménagement avec Moving Out et enfin une plongée dans un classique du cinéma de science-fiction Predator Hunting Grounds.

Gears Tactics – Soyez aux commandes de la chaire à canon

Gears 5 restera dans les annales comme l’un des meilleurs FPS de l’histoire et Microsoft nous propose de replonger dans cet univers passionnant. La chasse aux Locustes est de nouveau ouvertes, mais vous n’aurez pas de flingues à la main. Vous allez ici prendre le controle d’une escouade de soldats que vous allez mener au combat dans un jeu tactique en tour par tour.

Dans la trame temporelle, nous sommes avant le premier Gears of War, avec comme personnage central Gabe Diaz le paternel de l’héroïne du dernier opus. Comme dans Halo Wars, la trame scénaristique est pauvre et peu passionnante. Les cinématiques sont correctes, mais ne nous ont pas enflammés. Gabe Diaz. Reste que l’essentiel est simplement flamboyant. Une fois votre escouade sur le terrain, nous retrouvons toute la mécanique qu’un XCOM a déjà popularisée. Mais loin d’être une simple copie, il prend en compte les spécifications de l’univers de Gears. Par exemple, il intègre les glissades, ce qui rallonge les distances parcourues avec un seul point d’action. Point très intéressant, il est possible de gagner de points d’actions en achevant vos ennemis ce qui change en profondeur la mécanique de jeu.

Vos soldats s’améliorent avec le temps et nous avons accès à intégralité de l’armement dégommeur de Locustes. Les développeurs ont eu l’intelligence de favoriser la complémentarité des unités permettant des combinaisons inédites qui donne un petit coup de vieux à XCOM. Ajoutez une technique de très haut niveau, nous avons un des jeux tactiques les plus flamboyants, visuellement parlant, du marché.

Notre Avis sur Gears Tactics : 4,5/5

Microsoft signe ici une nouvelle référence des jeux tactiques, qui respecte l’univers original. Tout cela en apportant de nombreuses innovations et un style de jeu agressif. Une fois que l’on a testé les combos, nous voulons en réaliser des toujours plus impressionnant. Que vous soyez fan des Gears of Wars ou non, si vous aimez les jeux tactique vous serez subjugués.

Moving Out – Déménager devient un jeu coopératif

Qui n’a jamais tremblé pour ses biens durant un déménagement, que ce soit avec vos potes ou des professionnels, difficiles d’avoir l’esprit tranquille. Alors, libérez-vous avec Moving Out, un simulateur de déménagement à la Overcooked.

Vous voici donc déménageur avec trois camarades de labeur à devoir vider une maison le plus rapidement possible. Plus nous avançons, plus la difficulté augmente. Cela s’illustre par des habitations à l’architecture de plus en plus tordue, un temps raccourci pour terminer l’opération et ne parlons pas des objets et meubles parfois plus que délicat.

Nous avons donc, une réelle réflexion associée à une obligation d’être rapide. Prenez le temps d’analyser chaque tableau avant de vous lancer. Une assurance contre la casse permet de parfois être léger, au point de balancer certains cartons par la fenêtre. Cela nous donne une foule de possibilités et il se dégage un esprit très loufoque. Visuellement, l’environnement cartoon entretient la bonne humeur et illustre parfaitement la folie de ce titre.

Moving Out – notre Avis : 3,5/5

Un petit jeu très sympathique, il est parfait pour jouer entre amis et se taper de bonnes tranches de rire. Attention, les noms d’oiseaux seront aussi de la partie, quand vos camardes de jeux vous feront perdre une partie. Car bien entendu, cela ne sera jamais votre faute…

PC, PS4, Xbox One, Switch

Predator Hunting Grounds, le chasseur devient la proie

Le plus grand prédateur de l’histoire du cinéma (avec le xénomorphe d’Alien) revient en zone de combat vidéoludique dans un FPS asymétrique qui devrait ravir les fans. Deux possibilités s’ouvrent à vous, incarner un commando dans une escouade de quatre soldats ou le Predator.

Dans le premier cas, vous allez devoir réussir une mission militaire lambda (assassinat, destruction d’objectif) et donc affronter des soldats peu amicaux (à l’intelligence faible) et comme par hasard à chaque fois votre action sera polluée par la présence invisible du chasseur de trophée galactique. Pas de panique, vous avez un armement conséquent, varié et destructeur. Certes, vous êtes un faible humain, mais vous n’êtes pas seule, mais quatre. À vous d’avoir les stratégies qui vous mèneront à la victoire. Passons dans la peau du Predator maintenant, un tueur sans pitié doté d’un équipement mortellement futuriste. Vous pouvez vous camoufler, monter dans les arbres, et user de vos armes destructrices.

Toutefois, rapidement vous vous rendrez compte du déséquilibre, car vous êtes bien plus facile à tuer que dans les films… Un défaut pour certains, nous considérons que cela apporte une difficulté de bon aloi et les puristes trouveront cela peu crédible. Si le gameplay est efficace, nous aurions aimé que techniquement le jeu tienne plus la route. Certes, le film original est sorti en 1987, est-ce une raison pour avoir des graphismes à l’aliasing prépondérant ? Cela reste acceptable, mais gâche le plaisir au final. Toutefois, n’oublions pas que ce titre est vendu à moins de 40 euros.

Predator Hunting Grounds – Notre Avis 3/5

Si le titre souffre de nombreux défaut, il n’en reste pas moins jouissif pour les fans de cet univers. De nombreuses références, clin d’œil aux films ponctuent le jeu et cela nous donne le sourire. Un jeu à pratiquer en ligne pour s’amuser en groupe et il faut admettre que cela match.

PS4, www.playstation.fr

