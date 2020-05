Les 3 jeux vidéo de la semaine, XCOM Chimera Squad, One Piece Pirate Warriors 4 et Deliver Us The Moon

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. En ce samedi, nous allons tenter de sauver la cohabitation entre extra-terrestre et humain dans XCOM Chimera Squad, One Piece Pirate Warriors 4 nous donne l’occasion de nous défouler et enfin entrer dans la peau d’un astronaute en mission de sauvetage sur la lunaire avec Deliver Us The Moon.

XCOM Chimera Squad – Le baroud d’honneur ?

XCOM reste la référence des jeux tactiques, en attendant Gears Tactics, c’est donc avec une certaine excitation que nous avons lancé ce spin-off. Il nous place aux commandes d’une escouade XCOM au sein de City 31. La seule ville où humains et aliens cohabitent en paix après la victoire sur Advent. Toutefois, cela ne pouvait durer et de nombreux extrémiste, humain, psionique et hybrides veulent détruire cette utopie.

Nous retrouvons ce qui a fait le succès de XCOM avec des combats tactiques très bien pensés, une richesse dans les mises en situation, associé à un gameplay presque parfait. Firaxis ajoute quelques nouveautés, comme les points d’infiltration qui permet de placer des unités aux différents points d’entrées d’une pièce et prendre les ennemis par surprise. Une touche de GIGN qui apporte un peu de fraîcheur. Autre nouveauté, sur la droite vous aurez la liste des protagonistes, vos soldats, comme vos ennemis et surtout l’ordre dans lequel ils vont intervenir. Ce qui rend l’élaboration de nos stratégies.

Techniquement, c’est toujours aussi agréable, même si l’on se rend compte que le moteur 3D n’est plus de première jeunesse. Il reste plaisant, mais certain choix artistique trop cartoon à notre goût nous ont troublé, mais les goûts et les couleurs… Ajoutons à cela un certain nombre de bugs, qui seront certainement corrigés par la suite.

Notre avis sur XCOM Chimera Squad : 3,5/5

Un bon petit spin-off, qui a sa personnalité pour une campagne pas très longue celte, mais captivante. N’oublions pas que le jeu est commercialisé à moins de 20 euros, affichant alors un bon rapport qualité/prix/plaisir.

Sur PC

One Piece Pirate Warriors 4, pour les fans peu sourcilleux

Pour commencer, si vous n’êtes pas un accroc à One Piece, peu de chance que vous soyez captivé par ce titre. Pour les autres, entre les nombres de combattants (43), une palette de technique de combat monstrueuse et une vision assez complétée des différents arcs (les derniers de la série ne sont pas présents par contre). Les fans trouveront leur bonheur.

Pourtant, même les plus accrocs vont avoir un léger gout amer en fond en fond de bouche. Ainsi, les évolution technique entre cet opus et le précédent daté de 2015, sont quasi-nulle. Les graphismes certes mignon mais daté, manquent de profondeur et de richesse. Idem sur la modélisation 3D des protagonistes, honorable mais qui ne rend pas justice au travail des mangakas. Si l’animation tient la route avec aucun lague même quand la machine doit gérer une centaine de protagonistes. Les problèmes de cameras sont toujours aussi nombreux et les combats sont très brouillons. Si cela fait parti du charme d’un Smash Bros, ici c’est simplement u bordel sans nom. La jouabilité est discutable même si nous arrivons à prendre nos marques au bout de quelques heures de combat.

Notre Avis sur One Piece Pirate Warriors : 2,5/5

Un jeu pour les fans et ceux qui ne sont pas les plus exigeants. La possibilité de jouer jsuqu’à 4 simultanméent est une nouveauté qui apporte un vrais plus. Reste qu’à 50 euros, les fans méritent mieux même si il craqueront surement.

Sur PC, PS4, Xbox One

Deliver Us The Moon, la poésie rencontre l’adrénaline en gravité zéro

Lancé en octobre 2019 sur PC, après un financement Kickstarter, ce titre est un ovni vidéoludique qui nous démontre encore que la créativité n’est pas un vain mot. Il sort maintenant sur console et nous ne pouvions pas ne pas vous en parler. Dans un futur pas si lointain, les réserves d’Hélium-3 sauvent la civilisation de black-out énergétique. Un rayon micro-onde sert à transporter l’énergie sur terre, jusqu’à ce qu’il se coupe de façon inexplicable. Vous êtes l’ultime espoir de l’humanité, envoyé sur la lune pour découvrir ce qui s’est passé et rétablir l’alimentation en énergie.

Ici pas de flingue, pas d’explosif, pas de massacre… Un mix entre 2001 l’Odyssée de l’Espace, Gravity et Astrada. Vous aurez de nombreuses énigmes à résoudre, très (trop) souvent simple ce qui le rend assez accessible. Il une une langueur, une lenteur très agréable qui nous immerge dans cet univers lunaire. Exploration, énigmes n’empêchent pas les poussées d’adrénaline, car dans certaines phases vous serez chronométré et si vous êtes trop long, gare à l’asphyxie. Enfin, vous alternez les phases où vous marchez dans la base et en totale apesanteur, d’ailleurs très bien rendue.

Une des forces de ce titre est sa réalisation et la direction artistique. Le titre est sublime dans sa majorité et les décors ratés sont juste beaux. La modélisation lunaire, de la base spatiale, les effets de lumières sont simplement à tomber. Sur PC vous profiterez d’un des rares titres prenant en charge le raytracing et sur console vous ne serez pas non plus déçu. Enfin, la bande-son n’est pas en reste, rien qui vous restera dans la tête, mais elle colle parfaitement à l’ambiance.

Notre Avis sur Deliver Us The Moon : 4,5/5

Un titre atypique, poétique qui nous fait juste regretter que l’aventure ne dépasse pas les 10/15 heures, en prenant son temps. Un billet pour la Lune à moins de 30 euros, vous trouverez difficilement moins cher et captivant.

Sur PC, PS4, Switch, Xbox One

