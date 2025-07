Test – Indiana Jones et le cercle ancien : 5 bonnes raisons d’y jouer ou pas

Indiana Jones et le cercle ancien débarque enfin sur PS5, après une exclusivité Xbox/PC en décembre 2024. Ce jeu concentre le charme de la licence tout en exploitant pleinement la console de Sony. Nous allons voir son histoire, ses graphismes, son gameplay et sa durée de vie.

Au travers de 5 bonnes raisons d’y jouer et tout autant de raisons de ne pas s’y lancer.

Vous saurez si ce titre vaut votre temps et votre argent.

Indiana Jones et le cercle ancien, l’histoire d’une quête entre deux films

Vous incarnez Indiana Jones, archéologue intrépide en 1937.

L’aventure commence au Marshall College, où un artefact mystérieux est dérobé. Un prologue peu bavard mais immersif, qui vous plonge dans l’ambiance 30’s.

Rapidement, Indy s’associe à Gina, une alliée inattendue. Tous deux partent aux trousses d’Emmerich Voss, nazi ambitieux. On voyage à travers le Vatican, l’Égypte, la Thaïlande, jusqu’à un mystérieux temple immergé.

Par ailleurs, l’intrigue respecte scrupuleusement la chronologie entre les deux premiers films, sans spoiler.

On ressent cette vibe façon les aventuriers de l’arche perdue, avec tension et humour.

Le tout reste fidèle à l’esprit Spielberg-Lucas, sans trahir la licence.

Le cercle ancien : Technique et graphismes aux petits oignons

Le jeu sur PS5 propose modes performance et qualité. En mode PS5 Pro, il atteint du 4K natif à 60fps, avec ray-tracing avancé. Les textures et effets lumineux sont remarquables.



Les environnements comme le Vatican jouent habilement avec contrastes intérieurs/extérieurs. Le moteur utilisé impressionne : fluidité constante et temps de chargement ultra courts. Également, la 3D audio et les vibrations DualSense renforcent l’immersion.



Également, on sent la pluie sur la capuche d’Indy, le claquement de son fouet, l’écho des galeries…

En résumé, visuellement et techniquement, c’est du haut niveau PS5.

5 bonnes raisons d’y jouer

Fidélité à la licence : on retrouve la magie et la narration cinématographique d’Indiana Jones

: on retrouve la magie et la narration cinématographique d’Indiana Jones Graphismes immersifs : 4K, 60fps, ray-tracing, DualSense et 3D audio subliment l’expérience.

: 4K, 60fps, ray-tracing, DualSense et 3D audio subliment l’expérience. Exploration inspirante : puzzles visuels intégrés aux décors, ambiance Temple perdu, fouilles et mystères.

: puzzles visuels intégrés aux décors, ambiance Temple perdu, fouilles et mystères. Durée de vie généreuse : +20 h de jeu solo, avec quêtes annexes et collectibles

: +20 h de jeu solo, avec quêtes annexes et collectibles Gameplay varié : mêle infiltration, énigmes, gunfights et exploitation ingénieuse du fouet.

5 bonnes raisons de ne pas y jouer

IA perfectible : compagnons et ennemis manquent parfois de logique .

: compagnons et ennemis manquent parfois de logique . Infiltration parfois trop simple : le système se révèle peu convaincant et basique .

: le système se révèle peu convaincant et basique . Rythme parfois lent : les phases d’exploration et résolution de puzzles peuvent lasser.

: les phases d’exploration et résolution de puzzles peuvent lasser. Combat inégal : le duel n’est ni aussi musclé ni équilibré que dans d’autres titres d’aventure.

: le duel n’est ni aussi musclé ni équilibré que dans d’autres titres d’aventure. Scénario convenu : sympathique, mais parfois trop prévisible ; ceux qui cherchent de l’originalité peuvent être déçus.

Conclusion

Indiana Jones et le cercle ancien sur PS5 est un exploit narratif et visuel. L’histoire fidèle, la technique irréprochable et l’immersion sont ses points forts. Cependant, l’IA faiblarde et le rythme manquant de punch peuvent freiner l’expérience. En résumé, si vous êtes fan d’Indy et que l’immersion visuelle prime, ce titre est pour vous. En revanche, si l’action rythmée et l’IA pointue sont vos critères, attendez les promos. Alors… prêt à fouler les ruines oubliées ?