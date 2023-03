Tant attendu, Hogwarts Legacy est un jeu vidéo d’action-RPG qui se déroule dans l’univers de la célèbre saga Harry Potter. Avalanche Software est le développeur du jeu. L’histoire se déroule dans les années 1800, bien avant l’époque de Harry Potter. Le joueur incarne un étudiant sorcier qui rejoint la célèbre école de magie et de sorcellerie de Poudlard. Le jeu promet une expérience immersive où le joueur pourra explorer les vastes terrains de l’école, découvrir de nouveaux sorts et potions, et interagir avec les personnages emblématiques de l’univers de Harry Potter.

Hogwarts Legacy, l’apprenti sorcier

Hogwarts Legacy est donc un jeu où le joueur incarne un étudiant sorcier qui doit naviguer dans les halls de Poudlard pour apprendre la magie et affronter les défis qui se présentent à lui.

Le jeu promet une expérience immersive, avec une carte ouverte. Elle permet aux joueurs d’explorer les différents terrains de l’école, de découvrir de nouveaux sorts et potions, et d’interagir avec les personnages de l’univers de Harry Potter. Hogwarts Legacy est également influencé par les choix du joueur. En effet, on façonne l’histoire et les interactions avec les personnages en fonction de ses décisions. Sans spoiler l’intrigue, le joueur doit faire face à des choix difficiles tout au long de l’histoire. Ces choix ont un impact sur le déroulement du jeu.

Le joueur est également en mesure de personnaliser son personnage. On peut choisir sa maison à Poudlard, et se lier d’amitié avec d’autres étudiants. De plus, Hogwarts Legacy propose également des combats contre des créatures magiques et d’autres sorciers mal intentionnés. Il y a également des quêtes secondaires et des mini-jeux pour aider les étudiants de Poudlard à résoudre divers problèmes.

Des graphismes magiques sur PS5

Les qualités graphiques du jeu Hogwarts Legacy sur la console PS5 sont impressionnantes. Le jeu offre des graphismes de haute qualité, avec des environnements riches en détails et des effets visuels époustouflants. Le joueur est plongé dans l’univers de Harry Potter avec des graphismes adaptés pour la console PS5 qui sont fidèles à l’esthétique de la franchise.

Le jeu propose des personnages détaillés et expressifs, avec des animations fluides et réalistes. Les décors de l’école de Poudlard sont également bien conçus, offrant une immersion totale dans l’univers magique de Harry Potter. Les effets spéciaux sont également excellents, avec des sorts et des potions qui offrent des effets visuels captivants et une immersion totale dans le monde de la magie.

Les graphismes du jeu sur PS5 offrent également une grande profondeur de champ. Elle permet aux joueurs de voir les environnements à distance avec beaucoup de clarté. Les textures et les effets de lumière sont également d’une très bonne réalisation. Cela ajoute une bonne plus-value à l’immersion du joueur dans le monde de Harry Potter.

En somme, les qualités graphiques du jeu Hogwarts Legacy sur la console PS5 sont impressionnantes et contribuent à l’expérience immersive du jeu. Les graphismes de haute qualité permettent aux joueurs de se plonger dans l’univers de Harry Potter avec des détails riches et des effets visuels captivants. Les fans de la franchise vont sans doute être ravis de voir leurs personnages et environnements préférés prendre vie avec une qualité visuelle de haut niveau.

Également, Hogwarts Legacy dispose d’une bande-son captivante qui permet de plonger le joueur encore plus dans l’univers de Harry Potter.

5 bonnes raisons d’y jouer

Hogwarts Legacy dispose d’un univers immersif. En effet, les joueurs peuvent explorer l’univers de Harry Potter dans toute sa splendeur, avec des détails et des environnements riches.

La création de personnages est très approfondie. Les joueurs peuvent créer leur propre personnage avec une personnalisation très détaillée, ce qui permet une expérience de jeu unique.

Hogwarts Legacy dispose de nombreuses quêtes annexes et collectibles, ce qui permet d’allonger la durée de vie du jeu tout en découvrant des secrets et des mystères cachés.

Le gameplay du jeu est varié. Le joueur doit apprendre de nouveaux sorts, participer à des duels magiques, et utiliser des potions pour résoudre des énigmes. Tout cela ajoute une variété de gameplay à l’expérience globale du jeu.

Dans Hogwarts Legacy, les choix ont des conséquences sur la poursuite de l’aventure. En effet, le jeu propose des choix qui ont un impact sur l’histoire globale. Cela permet aux joueurs de décider du sort de leur personnage et de l’univers qui les entoure.

5 bonnes raisons de ne pas y jouer

Certains fans de la franchise peuvent être déçus que certaines fonctionnalités ou certains éléments clés de l’univers de Harry Potter ne soient pas inclus dans le jeu. En effet le jeu s’inscrit dans l’univers d’Harry Potter, mais il ne prend pas la suite de la saga.

Le gameplay est assez répétitif. Malgré une expérience immersive, on trouve souvent de la prévisibilité et de la répétition. Il en est de même pour les quêtes secondaires avec de la similarité entre elles.

La caméra est parfois difficile à contrôler dans certaines situations. Dans les combats, à moins de verrouiller l’ennemi, on a vite fait de partir en vrille dans les mouvements de la caméra.

Les personnages non jouables sont parfois trop bavards. En effet, il faut souvent attendre que les personnages finissent leur dialogue avant de pouvoir continuer.

Les commandes du système de combat peuvent être confuses. Bien choisir ses sorts, bien effectuer les combinaisons de touches, cela peut parfois être déroutant.

Conclusion

Les fans de la série Harry Potter peuvent désormais découvrir l’univers de Poudlard dans un nouveau contexte et vivre une aventure en tant qu’étudiant de Poudlard. Hogwarts Legacy dispose d’une personnalisation de personnage approfondie, d’un univers immersif, d’une histoire captivante et d’un gameplay varié avec des choix qui ont un impact. Le jeu est une belle expérience pour les fans de la série.

Avec une histoire riche en contenu et des graphismes éblouissants, Hogwarts Legacy s’inscrit dans les jeux de l’année sur PS5.