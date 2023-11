Test – Spider-Man 2 sur PS5 : 5 bonnes raisons d’y jouer… ou pas !

Le monde du jeu vidéo est en perpétuelle évolution. Toutefois, certaines franchises continuent de briller par leur qualité et leur capacité à immerger les joueurs dans des aventures exceptionnelles. C’est exactement ce que propose Spider-Man 2 sur la PlayStation 5. Dans cet article, nous plongerons dans l’univers de ce jeu, en mettant en avant ses graphismes spectaculaires, ses atouts qui vous inciteront à y jouer, ainsi que quelques défauts qui pourraient vous faire hésiter. Sans plus attendre, entrons dans le monde fascinant de Spider-Man 2.

Spider-Man 2, l’héritage des toiles

Spider-Man 2 est le dernier jeu de la franchise Marvel développée par Insomniac Games,. Elle promet une expérience de super-héros inégalée. Dans ce jeu, les joueurs endossent le rôle emblématique de Peter Parker, alias Spider-Man, mais avec une petite surprise. Miles Morales est également jouable, offrant une expérience en duo. L’histoire se déroule dans un New York en constante évolution, où des menaces se profilent à l’horizon.

Le jeu propose un monde ouvert, ce qui signifie que les joueurs peuvent se balader librement dans la ville. Cela permet d’explorer les quartiers emblématiques de Manhattan. On combat les méchants tout en interagissant avec des personnages célèbres de l’univers Marvel. Vous pouvez vous attendre à une multitude de missions principales et secondaires, ainsi qu’à des combats épiques avec des super-vilains.

Un spectacle visuel éblouissant

Les graphismes de Spider-Man 2 sur PS5 sont tout simplement époustouflants. La direction artistique est remarquable, avec des détails incroyables qui donnent vie à un New York virtuel à couper le souffle. Les rues, les gratte-ciels, les effets climatiques et la lumière du jour qui se transforme en nuit sont tous rendus avec une grande précision. Les visages des personnages sont si réalistes que l’on pourrait penser qu’ils ont été directement extraits des films Marvel.

La PS5 permet au jeu de briller avec des textures haute résolution, une grande variété d’effets spéciaux et des cinématiques fluides qui se fondent parfaitement dans le gameplay. Les animations de Spider-Man en plein vol et en plein combat sont d’une fluidité incroyable. Cela procure une immersion totale dans le costume du super-héros.

Cependant, il convient de noter que les performances du jeu peuvent varier selon les modes graphiques. Bien que le mode Performance offre une expérience plus fluide avec des taux de rafraîchissement élevés, le mode Qualité donne la priorité aux graphismes et à la résolution, mais au détriment de la fluidité. Ce compromis peut décevoir certains joueurs, mais il permet d’adapter l’expérience à vos préférences personnelles. Néanmoins il est possible de combiner le mode Qualité avec un TV compatible 120 Hz VRR ALLM. Le résultat est ainsi parfait. En effet avec ces paramètres sur le TCL 65C845 (lire notre test), le résultat est éblouissant.

Cinq bonnes raisons de jouer à Spider-Man 2

L’histoire captivante de Marvel. Spider-Man 2 offre une histoire immersive et bien écrite, avec des retournements de situation inattendus et des moments émotionnels qui captiveront les fans de Marvel et les nouveaux venus.

Le duo dynamique. La possibilité de jouer à la fois en tant que Peter Parker et Miles Morales apporte une variété de styles de jeu et de super-pouvoirs uniques, créant une expérience encore plus riche.

Le New York à explorer. La reproduction détaillée de Manhattan offre une toile de fond spectaculaire pour vos aventures, que vous pouvez explorer librement et vivre de nombreuses activités secondaires passionnantes.

Des combats fluides et palpitants. Les mécaniques de combat de Spider-Man sont un pur régal, offrant une variété de mouvements et de compétences qui vous permettront de ressentir la puissance du super-héros.

L‘optimisation de la DualSense. Les capacités de la manette sont parfaitement bien optimisées. Que cela soit dans les vibrations, les gâchettes adaptatives ou le son tout est parfaitement bien optimisé.

Cinq bonnes raisons de ne pas jouer à Spider-Man 2

Sensation de déjà-vu. Bien que le jeu propose une expérience captivante, il peut sembler familier aux joueurs qui ont déjà exploré le New York virtuel dans le premier Spider-Man.

Requiert une PS5. Comme le nom du jeu l’indique, Spider-Man 2 est exclusif à la PS5. Cela signifie que les joueurs qui n’ont pas encore fait la transition vers la nouvelle génération de console ne pourront pas en profiter.

Mode graphique compromis. Le choix entre les modes Performance et Qualité peut être frustrant. Il oblige les joueurs à sacrifier soit la fluidité soit les graphismes.

Ennemis récurrents. Le jeu peut souffrir d’un manque de variété dans les types d’ennemis que vous affrontez, ce qui peut rendre les combats répétitifs.

Quelques déplacements difficiles à maitriser. On pense par exemple à s’arrêter sur le toit d’un building en delta toiles par exemple. De plus il y a énormément de combos possibles à réaliser.

Produit disponible sur Sony, Marvel's Spider-Man 2 PS5, Jeu d'Action, Version Physique avec CD, En Français, 1 joueur, PEGI 16, Pour PlayStation 5

Voir l'offre 55,99 €

Votre destin d’arachnide vous appelle

Spider-Man 2 sur la PlayStation 5 est une aventure époustouflante qui ravira les fans de super-héros, en offrant une histoire captivante, des graphismes à couper le souffle et une expérience de gameplay riche en sensations. Les performances de la PS5 sont mises à profit pour créer un monde ouvert vivant et une expérience de super-héros mémorable. Cependant, le jeu n’est pas exempt de quelques petits défauts, comme le manque de variété des ennemis et le choix entre les modes graphiques. Avec une bonne TV c’est juste sublime et que du régal !