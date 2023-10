Test – TCL 65C845 : La révolution Mini-LED en 65 pouces

Dans l’univers en constante évolution des téléviseurs, le TCL 65C845 se positionne comme un véritable acteur de la technologie Mini-LED. Avec ses caractéristiques techniques bien fournies, son design élégant, sa connectivité polyvalente, la qualité exceptionnelle de son image et de la partie son, le TCL C845 arrive sur le devant de la scène. Il vient concurrencer les grands modèles d’autres marques comme Philips ou Sony et se positionne très bien.

Caractéristiques techniques du TCL C845

TCL frappe fort avec sa gamme C845 et notamment le modèle 65 pouces. C’est une prouesse technologique pour un prix contenu. Voici une vue d’ensemble de ses spécifications techniques :

Technologie d’écran : Mini-LED 4K Ultra HD

Taille d’écran : 65 pouces

HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION and DOLBY VISION IQ

Luminosité maximale : 2000 nits

Taux de rafraîchissement : 144 Hz – VRR, ALLM

Système d’exploitation : Google TV

Processeur : Quad-core

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Audio : Onkyo 2×20 W +20 W – Dolby Atmos, DTS

Tuner DVB-T2/C/S2 décodage H.265 UHD, H.264, MPEG-2

Connectivité : 4x HDMI 2.1 (HDMI 4 e-ARC) / 1x USB 2.0 / 1x RJ45

Autant dire qu’il est très complet. Ces spécifications impressionnantes se traduisent par une qualité d’image à couper le souffle, grâce à la technologie Mini-LED qui offre des contrastes exceptionnels et une luminosité éblouissante. En effet, la technologie Mini-LED repousse les limites de l’affichage. Avec des milliers de petites diodes qui fournissent un rétroéclairage précis, vous obtenez des noirs profonds, des blancs éclatants et une meilleure gestion des zones sombres et lumineuses, créant ainsi une belle expérience visuelle. Son concurrent direct en termes de technologie est l’OLED mais les prix s’envolent. Pour autant, avec le TCL C845 on reste bluffé de la qualité qu’il est capable de fournir pour même se rapprocher de l’OLED.

Couplé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, les images sont fluides et réactives. Que l’on regarde des films, des émissions de télévision ou bien que l’on joue à des jeux vidéo, le résultat est impeccable.

Design du TCL C845

Le design du TCL 65C845 est un parfait équilibre entre esthétique et fonctionnalité. Les bordures ultrafines maximisent la surface d’affichage. Cela plonge le spectateur dans une expérience immersive. Par ailleurs Le téléviseur est monté sur un pied central robuste qui offre stabilité et élégance. Il complète parfaitement le look épuré de l’ensemble. A noter qu’il a 2 hauteurs de réglage possible afin de s’adapter à une éventuelle barre de son qui viendra s’additionner.

L’arrière du téléviseur est conçu de manière à dissimuler les câbles disgracieux. C’est un système simple mais efficace. Grace à cela plus de câbles qui pendent dans tous les sens.

La télécommande du C845 est ergonomique et intuitive, avec un agencement bien pensé des boutons pour une navigation fluide. Elle tient bien en main et dispose de plusieurs touches de raccourcis pour accéder rapidement à Netflix par exemple. En revanche, la télécommande ne dispose pas de rétro éclairage.

Une connectique complète

Le TCL 65C845 ne lésine pas sur la connectivité. Il est équipé de plusieurs ports pour s’adapter à tous les besoins. En effet, le téléviseur propose 4 ports HDMI 2.1 dont un en 144 Hz et l’autre en 120 Hz. C’est donc idéal pour les amateurs de jeux. On peut ainsi profiter de jeux en 4K à haute fréquence de rafraîchissement avec une faible latence, offrant ainsi une expérience de jeu exceptionnelle. Les deux autres ports HDMI sont compatibles 60 Hz uniquement.

Il y a également 1 port USB 2.0, 1 port RJ45, une sortie optique. Pour la réception TV, le C845 est équipé de prise antenne terrestre et satellite. Une prise casque vient compléter le tout pour une écoute en silence.

TCL C845, une image bluffante

La qualité d’image est l’une des pierres angulaires du TCL 65C845. Grâce à la technologie Mini-LED, ce téléviseur offre une excellente expérience visuelle. Avec le système de rétro éclairage de 576 zones mini-LED et sa dalle VA s’ajoute un panneau Quantum dots ce qui en fait un QLED. Le C845 est capable d’afficher une définition ultra HD 4K. Le C845 est capable d’afficher impressionnants avec des noirs profonds qui se rapprochent de très près des modèles OLED bien plus onéreux.

On trouve aussi une luminosité élevée, capable d’aller jusqu’à 2000 nits, largement de quoi s’éblouir. Les deux combinés permettent de mettre en valeur chaque détail, que ce soit dans des scènes sombres de film d’horreur par exemple ou bien dans des documentaires avec des images très colorées et lumineuses

A noter l’absence de mode Filmmaker. Néanmoins le C845 propose différents modes comme dynamique, standard, amélioration HDR, sports, film, ordinateur et jeu. Également, l’image de chaque source peut être réglée indépendamment.

Etant donné que le mode Filmmaker n’est pas présent, il est parfois important de modifier les réglages par défaut du téléviseur. Pour cela, le C845 grouille d’options afin d’affiner les réglages. Comme cela peut être très compliquée pour un novice, on peut s’aider d’utilisateurs qui propose des réglages. Le forum homecinema.fr est une mine d’information à ce sujet.

En comparaison avec les téléviseurs OLED, le TCL 65C845 offre une alternative séduisante, évitant les inquiétudes liées aux brûlures d’écran grâce à sa technologie Mini-LED. De plus, la différence de prix est notable le 65C845 se situant aux alentours des 1200€.

Performances en Gaming

La dalle du C845 est donc capable de supporter du 144 Hz via les cartes graphiques PC. Pour les passionnés de jeux vidéo, le TCL 65C845 est l’idéal. Couplé à une PS5 et les technologies d’amélioration telles que le VRR et l’ALLM dont il dispose, c’est un régal. Le téléviseur propose également une barre de jeu qui vient s’afficher en maintenant la touche de la télécommande avec les trois traits horizontaux. C’est ce que TCL nomme « maitre du jeu ». Une barre en partie basse s’affiche alors avec des options comme la capture d’écran, le mode image, l’amélioration et l’aide à la visée. Également une barre en partie haute s’affiche et indique le nombre de fps, l’activation ou non de l’HDR, du VRR et de l’ALLM.

Le mode jeu est par défaut bien calibré mais chacun pourra y apporter les réglages et modification qu’il souhaite.

Qualité du Son

Le TCL 65C845 ne se limite pas à l’image, il offre également une bonne qualité sonore avec ses 60 watts de puissance. La partie son est confiée à Onkyo avec 2 hauts parleurs de 20 watts chaque situé à la base de l’écran. Ils sont complétés par un woofer de 20 watts à l’arrière du téléviseur. La compatibilité Dolby Atmos et DTS Virtual-X est l’assurance d’un téléviseur compatible multiformats et au gout du jour. Il peut donc transmettre ces signaux audios sans souci.

L’ensemble offre un son clair et de bonne qualité. En revanche il y a peu de spécialisation, pour cela il faut opter pour une barre de son, Dolby Atmos de préférence pour mieux profiter du contenu. A noter que TCL commercialise également des barres de son.

Interface du 65C845

L’interface du TCL 65C845 est basée sur Google TV, ce qui simplifie l’accès à vos applications et à votre contenu préféré. Avec cette interface, on peut facilement accéder à un large éventail d’applications de streaming, de services de musique et de jeux. L’interface dispose également d’une personnalisation de l’ordre des vignettes. C’est l’interface idéale pour ne pas se perdre dans des menus trop compliqués et peu intuitifs. C’est donc également un très bon point.

Également, le C845 dispose d’un menu propre, notamment pour les réglages propres au téléviseur. Image, sources, son etc., tout y est. Il y a un nombre impressionnant de réglages possibles, peut être trop pour un novice.

On y trouve notamment les réglages pour l’option « maitre du jeux », le VRR, les configurations pour chaque source. C’est également dans ces réglages que l’on pourra adapter tous les paramètres d’images comme le contraste et la luminosité et bien d’autres encore.

Conclusion

Le TCL 65C845 est bien plus qu’un simple téléviseur, c’est un concentré de compatibilité multi formats. Il est capable de tout avaler, du HDR au Dolby Vision en passant par le Dolby Atmos et le DTS. Avec une superbe qualité d’image, un très bon son, une connectivité polyvalente et une interface conviviale, il redéfinit les attentes en matière de téléviseur. Il vient directement concurrencer des modèles OLED pour un prix bien inférieur. A noter que TCL propose régulièrement des offres de remboursement. Le TCL 65C845 est un investissement judicieux pour les amateurs de cinéma et de jeux vidéo.