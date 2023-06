Test : Horizon Forbidden West Burning Shores – Un excellent DLC

Le très attendu DLC Burning Shores d’Horizon Forbidden West est disponible après une longue attente des joueurs. Il offre aux joueurs une nouvelle expérience immersive dans l’univers post-apocalyptique captivant d’Aloy. Ce contenu téléchargeable ajoute une nouvelle région à explorer, de nouvelles quêtes palpitantes et de nombreuses surprises pour les fans de la franchise. Burning Shores dispose de qualités et de défauts. L’accent de ce DLC est particulièrement mis sur les superbes qualités graphiques et les améliorations de la jouabilité.

Burning shores, des qualités graphiques toujours au top

Le DLC impressionne dès les premiers instants par ses qualités graphiques époustouflantes. Les paysages post-apocalyptiques bénéficient d’un magnifique rendu avec des détails saisissants, des effets de lumière réalistes et des textures riches.

Les ruines calcinées, les vastes étendues désertiques et les nouveaux environnements aquatiques affichent tous présentés une attention minutieuse aux détails. Les effets climatiques, tels que les tempêtes de sable et les couchers de soleil flamboyants, ajoutent une atmosphère immersive qui plonge les joueurs au cœur de cet univers dévasté.

Des améliorations de la jouabilité

Le DLC Burning Shores apporte également des améliorations significatives à la jouabilité d’Horizon Forbidden West. Les combats sont plus fluides et plus intenses, avec de nouvelles armes, de nouveaux équipements et des compétences améliorées pour Aloy. Les mécaniques de combat ont été affinées pour offrir une expérience plus dynamique et stratégique. De plus, les nouvelles quêtes et les défis offrent aux joueurs une variété de choix et de possibilités, permettant de personnaliser davantage leur expérience de jeu et d’explorer les multiples facettes de l’univers de Horizon Forbidden West.

Burning Shores, des qualités mais aussi des défauts

Le DLC excelle dans son contenu supplémentaire. Les nouvelles quêtes offrent une histoire captivante et bien écrite qui élargit l’univers déjà riche de Horizon Forbidden West. Les personnages que l’on rencontre apportent de nouvelles dynamiques aux relations d’Aloy. De plus, les nouveaux environnements à explorer regorgent de secrets à découvrir et de défis à relever, prolongeant la durée de vie du jeu de manière significative. Les ajouts de Burning Shores sont une véritable invitation à se plonger encore plus profondément dans cet univers fascinant.

Malgré ses nombreuses qualités, le DLC Burning Shores présente quelques défauts mineurs. Certains joueurs ont signalé des problèmes de performances, notamment des baisses de framerate et des temps de chargement plus longs. Bien que ces problèmes ne sont pas une généralité, ils peuvent affecter l’expérience de jeu pour certains utilisateurs. De plus, certaines quêtes secondaires peuvent sembler répétitives ou manquer d’originalité. Néanmoins, elles restent divertissantes. Il est important de noter que ces défauts mineurs ne gâchent en rien l’expérience globale du DLC.

Conclusion

En conclusion, le DLC Burning Shores d’Horizon Forbidden West offre une expérience enrichissante et captivante pour les joueurs. Les qualités graphiques époustouflantes et les améliorations de la jouabilité en font un très bon contenu téléchargeable. Malgré quelques défauts, tels que des problèmes de performances occasionnels, le DLC offre une extension passionnante de l’univers d’Horizon Forbidden West. Fan de longue date de la franchise ou nouvel arrivant, Burning Shores mérite d’être exploré. Il constitue une bonne poursuite à cette aventure post-apocalyptique.

Produit disponible sur 20€ Carte Cadeau PlayStation pour Horizon Forbidden West: Burning Shores DLC | Code PS5 Jeu à télécharger - Compte français

Voir l'offre 20,00 €